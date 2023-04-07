10 самых популярных фильмов Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

Netflix обновил рейтинговые списки своих проектов за последнюю неделю. Какие фильмы больше всего просматривали в Украине – узнайте дальше.

На сайте Netflix Top 10 – Global можно ознакомиться с популярнейшими проектами платформы за последнее время. В период с 27 марта по 2 апреля самым популярным фильмом стал детектив "Загадочное убийство 2" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, сообщает 24 Канал.

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Самые популярные фильмы Netflix

В центре истории "Загадочное убийство 2" – Ник и Одри Шпиц, которые основали свое собственное детективное агентство. Однажды, на собственной свадьбе их друга-миллиардера похищают, поэтому детективы берутся за расследование этого сложного и грандиозного преступления.

Жанр: боевик, комедия, драма, детектив

Страна: США

Год: 2023

"Загадочное убийство 2": смотрите трейлер

Больше популярных проектов в рейтинге

"Лютер: Солнце на упадке", 2023 год – криминальный триллер режиссера Джейми Пэйна по сценарию Нила Кросса. Он является продолжением одноименного британского телесериала 2010 – 2019 годов. В фильме снялся Идрис Эльба, повторяющий свою роль Джона Лютера, с Синтией Эриво и Энтурио.

"Загадочное убийство", 2021 год – рассказывает о Нике и Одре – супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно". Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают, первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

"Тихий водоворот", 2021 год – в фильме Мэтт Дэймон играет Билла Бейкера, не очень успешного рабочего из Оклахомы, который путешествует в Марсель в поисках доказательств, которые помогут его осужденной за убийство дочери. Бейкер встречается с женщиной по имени Вирджиния (Камилла Коттин), помогающей ему найти ключевую информацию, чтобы доказать невинность своей дочери.

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"Джонни", 2022 год – польский фильм, созданный на основе реальных событий. Главный герой – молодой преступник, приговоренный к общественным работам в хосписе, начинает дружить со священником, который переворачивает его жизнь с ног на голову.

"Красное сообщение", 2021 год – по сюжету, агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже неоднократно похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения".

"У нас есть призрак", 2023 год – в проекте сыграли известные Дэвид Гарбор, Энтони Маки, Дженнифер Кулидж и другие. Найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно – мишенью тайной правительственной организации.

"Серый человек", 2022 год – по сюжету, агент ЦРУ Джентри, которого больше знают по позывному "Серый человек", противостоит своему коллеге Ллойду. Методы слежки и борьбы у обоих героев кардинально отличаются, поэтому предсказать их решения невозможно. Фильм снят по мотивам шпионского романа Марка Грине, который уже успел стать бестселлером.

"Даль", 2023 год – по сюжету, недовольная убегающая на хорватский остров, где ее умершая мать купила давно дом. Она надеется наконец найти мир и отдых, но она не рассчитала на Иосифа, который все еще живет на земле.

"К тебе или ко мне", 2023 год – романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, а это может разжечь любовь.

Самые популярные фильмы за период с 27 марта по 2 апреля / Netflix