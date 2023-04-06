Запасайтесь попкорном, садитесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Может быть, любимые фильмы Тараса Цымбалюка вас удивят и заставят сопереживать героям.

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6 любимых фильмов Тараса Цымбалюка, которые могут понравиться вам

*Далее прямой язык Тараса Цымбалюка.

"На Западном фронте без перемен"

Фильм-потрясение для меня. Смотрел его сразу, как он вышел, но, как вспоминаю, до сих пор муравьи по телу… Почему? – полагаю, удалось режиссеру пронзить реализмом. Этот фильм для меня – Оскар! Тот случай, когда сквозь экран чувствуешь запах и силу ветра! Меня реально прижимало к креслу во время просмотра! Браво!

"На Западном фронте без перемен": смотрите трейлер

"Мальчик, который обуздал ветер"

Я обожаю неизвестных мне, но талантливых актеров: они всегда приятно удивляют. Они неожиданны и прекрасны. Здесь, конечно, зашкаливает мораль и уровень добра. Я показал бы этот фильм всем детям. А еще и стильно сняли… Я кайфонул!

"Мальчик, который обуздал ветер​": смотрите трейлер

"В ритме сердца"

Уже оскароносная лента. Обожаю трусливый взгляд на искусство! Кайфовал вместе с актерами, которые наслаждались и купались в своих образах! Такая форма драматического кино наиболее эффективна для ощущения себя там – рядом с героями! Один из самых лучших сценариев за последние годы! Маст си!

"В ритме сердца": смотрите трейлер

"Зверь"

Думаю, недооцененная картина. В главной роли – мощный Идрис Эльба. Даже из-за всей попсовости первых аккордов фильма, дальше эта история начала крепко держать. Любителям драматических фильмов с элементами триллера! И еще люблю кино, где фигурирует Африка. Здесь умело подали вайб этого магического контента!

"Зверь": смотрите трейлер

"Человек по имени Отто"

Эта лента заставила меня переосмыслить глубину предыдущего фильма, потому что скандинавская версия, конечно, гораздо глубже. Даже Том Хэнкс не смог вытащить крутой шведский материал из кучи клише, затащивших этот фильм в типичную "американщину". Поэтому не советую смотреть недавно вышедший римейк. Взгляните все же "Мужчина по имени Уве" 2015 года!

"Человек по имени Отто": смотрите трейлер

"1917"

Здесь надо аплодировать стоя инициатору, задумавшему снять сложную военную драму несколькими кадрами, и операторскому департаменту, космически это все реализовавшему! Это просто костер! Совершенно без преувеличений! Актеры умело сыграли несколько сложных сцен, продолжавшихся по 20 – 30 минут. Ну, и история достойна внимания и экранизации! Я в восторге и тоже искренне советую!

"1917": смотрите трейлер