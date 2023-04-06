Запасайтеся попкорном, сідайте зручніше та насолоджуйтеся переглядом. Можливо, улюблені фільми Тараса Цимбалюка вас здивують і змусять співпереживати героям.
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6 улюблених фільмів Тараса Цимбалюка, які можуть вам сподобатися
*Далі пряма мова Тараса Цимбалюка.
"На Західному фронті без змін"
Фільм-потрясіння для мене. Дивився його одразу, як він вийшов, але, як згадую, досі мурахи по тілу… Чому? – гадаю, вдалось режисеру пронизати реалізмом. Цей фільм для мене – Оскар! Той випадок, коли крізь екран відчуваєш запах і силу вітру! Мене реально притискало до крісла під час перегляду! Браво!
"На Західному фронті без змін": дивіться трейлер
"Хлопчик, який приборкав вітер"
Я обожнюю невідомих мені, але талановитих акторів: вони завжди приємно дивують. Вони неочікувані та прекрасні. Тут, звісно, зашкалює мораль і рівень добра. Я б показав цей фільм усім дітям. А ще і стильно зняли… Я кайфонув!
"Хлопчик, який приборкав вітер": дивіться трейлер
"У ритмі серця"
Вже оскароносна стрічка. Обожнюю трушний погляд на мистецтво! Кайфував разом з акторами, котрі насолоджувались і купались у своїх образах! Така форма драматичного кіно найбільш ефективна для відчуття себе там – поруч з героями! Один з найкращих сценаріїв за останні роки! Маст сі!
"У ритмі серця": дивіться трейлер
"Звір"
Думаю, недооцінена картина. У головній ролі – потужний Ідріс Ельба. Навіть через всю попсовість перших акордів фільму, далі ця історія почала міцно тримати. Любителям драматичних фільмів з елементами трилеру! І ще: люблю кіно, де фігурує Африка. Тут вміло подали вайб цього магічного контенту!
"Звір": дивіться трейлер
"Чоловік на імʼя Отто"
Ця стрічка змусила мене переосмислити глибину попереднього фільму, бо скандинавська версія, звісно, набагато глибша. Навіть Том Хенкс не зміг витягнути крутий шведський матеріал з купи кліше, котрі затягнули цей фільм у типову "американщину". Тому не раджу дивитись цей рімейк, котрий недавно вийшов. Гляньте все ж "Чоловік на імʼя Уве" 2015 року!
"Чоловік на імʼя Отто": дивіться трейлер
"1917"
Тут треба аплодувати стоячи ініціатору, який задумав зняти складну воєнну драму кількома кадрами, і операторському департаменту, котрий космічно це все реалізував! Це просто агніще! Абсолютно без жодних перебільшень! Актори вміло зіграли кілька складних сцен, котрі тривали по 20 – 30 хвилин. Ну, і історія достойна уваги та екранізації! Я в захваті й також щиро раджу!
"1917": дивіться трейлер