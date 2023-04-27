От напряженной драмы до увлекательных комедий – на Netflix каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Например, за период с с 17 по 23 апреля в Украине больше всего просматривали историческую экранизацию "Смерть семи королей".

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Самые популярные фильмы Netflix

"Смерть семи королей", 2023 год

Финал популярного сериала "Последнее королевство". В главной роли и в роли исполнительного продюсера Александр Дреймон. По сюжету, после смерти короля Эдварда, Утред из Беббанбурга надеется на объединение Англии и вместе со своими товарищами отправляется в путешествие по дробленному королевству.

"Смерть семи королей": смотрите трейлер

"Маршрут к любви", 2023 год

В яркой романтической комедии с Рэйчел Ли Кук и Скоттом Ли в главных ролях искра между героями вспыхивает с первых минут. В фильме также сыграли Мисси Пайл и Бен Фельдман. Во время одной из командировок, менеджер турагентства попадает во Вьетнам, где встречает свободолюбивого гида. Он знакомит ее с другой жизнью, где ее ждут незабываемые приключения.

"Маршрут к любви": смотрите трейлер

"Загадочное убийство 2", 2023 год

Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон вернулись в новом комедийном блокбастере со звездным актерским составом. В фильме они сыграли Ника и Одри Шпиц – супруги, которые открывают собственное агентство и попадают на интересное событие. Однажды, во время свадьбы их близкого друга-миллиардера, последнего похищают. Детективы решают расследовать этот сложный случай, который приведет к невероятным приключениям и открытиям.

"Загадочное убийство 2": смотрите трейлер

"Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год

Противоречивая комедия с участием Адама Сендлера, Кевина Джеймса и приглашенных звезд Дэна Эйкройда и Стива Бушеми. В ленте вдовец Ларри просит своего лучшего друга Чака вступить с ним в фиктивный брак, чтобы получить пенсионную помощь. Но помешает агент, который подозревает их в мошенничестве. Комедия, с одной стороны, полна юмором и развлечениями, с другой – поднимает социальную проблему старения и пенсионной необеспеченности.

"Чак и Ларри: Воспалительные молодожены": смотрите трейлер

"Чупа", 2023 год

Эпическая история о взрослении. В ролях: Демиан Бичир, Кристиан Слейтер, Эван Виттен, Эшли Сиарра и Николас Вердуго. Во время отдыха в Мексике, мальчик, проводящий много времени в одиночестве, обретает нового друга - мифическое существо, которое скрывается на дедушке ранчо. Вместе они исследуют окружающий мир и встречаются со сложными испытаниями, заставляющими их стать сильнее.

"Чупа": смотрите трейлер

"Лютер: Солнце на спаде", 2023 год

Опального лондонского инспектора полиции Джона Лютера, сыгравшего Идрис Эльба, преследуют мысли о нераскрытом преступлении. Он убегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу.

"Лютер: Солнце на спаде": смотрите трейлер

"Красное сообщение", 2021 год

Остроинтересный и смешной экшн, в котором снялись Двейн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. По сюжету, преследуя самого известного вора в мире искусства, профайлер ФБР вынужден стать его сообщником, чтобы схватить неуловимую мошенницу, которая всегда быстрее его.

"Красное сообщение": смотрите трейлер

"Загадочное убийство", 2019 год

Первый фильм с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон о расследовании убийства. По сюжету, во время долгожданного путешествия по Европе полисмен Нью-Йорка и его жена-парикмахер пытаются раскрыть загадочное убийство на борту яхты миллиардера.

"Загадочное убийство": смотрите трейлер

"Королевство", 2007 год

В главных ролях Джейми Фокс, Крис Купер и звезда "Замедленного развития" Джейсон Бейтман. Команда секретных агентов ФБР едет в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы расследовать теракт, совершенный против американских граждан.

"Королевство": смотрите трейлер

"Наконец-то дома", 2015 год

Анимационный фильм рассказывает о бестолковом инопланетянине Ох, который случайно пригласил всю галактику на вечеринку. По сюжету он убегает, чтобы избежать неприятностей, и знакомится со смелой девочкой по имени Дяка. Озвучили героев этого космического приключения Рианна, Джим Парсонс, Дженнифер Лопес и Стив Мартин.

"Наконец-то дома": смотрите трейлер