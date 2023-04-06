10 самых популярных сериалов Netflix, которыми увлекаются в Украине

Украинцы с каждым днем все больше интересуются контентом Netflix. Какие сериалы стриминга больше всего просматривать за последнюю неделю – смотрите ниже.

В течение недели, с 27 марта по 2 апреля, наибольшее внимание зрителей привлек детективный сериал "Ночной агент". Интерес украинских зрителей заслужили также сериалы "Поймать Кайдаша" и "И будут люди", которые появились на платформе недавно и занимают 3 и 4 места, передает 24 Канал.

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Самые популярные сериалы Netflix

В центре сюжете сериала "Ночной агент" – агент ФБР, ответственный за линию экстренной связи. Однажды он принимает звонок, который погружает его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

Жанр: боевик, драма, триллер

Страна: США

Год: 2023

Количество эпизодов: 10

"Ночной агент": смотрите трейлер

Больше популярных проектов в рейтинге

"Тень и Кость" (1, 2 сезона) – он является адаптацией популярной серии фэнтези-романов Леи Бардуго и рассказывает о девушке по имени Алина, живущей в мире, разделенной Великой Стеной на две части: обычный мир и темный мир, населяющий опасные чудовища Алина узнает, что она имеет редкую способность контролировать силу, которая может объединить обе части мира, она становится целью враждебных сил, пытающихся поймать ее, поэтому Алина должна научиться использовать свою силу и спасти мир от хаоса.

"Поймать Кайдаша" (1 сезон) – украинская адаптация знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

"И будут люди" (1 сезон) – украинский сериал по одноименному роману Анатолия Димарова. Историческая сага охватила период с 1901 до 1932 годов. В ленте есть факты Первой мировой войны, революции, захвата власти большевиками, преследование и уничтожение националистов, а также репрессии. Именно в это время украинское общество переживало одни из самых жутких событий в истории нашего государства. В сериале авторы показали все сквозь призму жизни главных героев.

"Секс/Жизнь" (1, 2 сезона) – сюжет сериала рассказывает о Билли Коннорс, которая с жизнью в Бостоне, вместе со своим мужем и детьми, начинает скучать по ее прошлом в Нью-Йорке. Там она испытывала страсть и рискованную любовь со старым бойфрендом Брэдом Симонсом. Чтобы воплотить свои воспоминания и эротические фантазии, Билли записывает все в дневнике и оставляет его на виду своему мужу.

"Уэнздей" (1 сезон) – по сюжету, девочка адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. Очевидно, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с этим она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей Уэнздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Бриджертоны" (1, 2 сезона) – американский костюмированный телесериал, в котором семья Бриджертонов – одна из самых примечательных в Лондоне. Первый сезон рассказывает о старшей дочери Дафне, которую надо отдать замуж. Популярность этой семьи может пошатнуться или резко взлететь. Все будет зависеть от слухов, которые распространяет лондонская сплетница леди Уистлдоун, во втором сезоне речь идет о брате Дафны – Энтони.

Самые популярные сериалы за период с 27 марта по 2 апреля / Netflix