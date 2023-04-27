За период с 17 по 23 апреля в лидеры выбился оригинальный комедийный проект "Ссора". Какие еще сериалы вошли в топ-10 – знакомьтесь ниже.

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

"Ссора", 1 сезон

Вызывающий и смешной сериал режиссера Ли Сон Джина. Главные роли и продюсировали сериал Стивен Юн и Али Вонг. Сюжет рассказывает о предпринимательнице, не удовлетворенной своей жизнью, и неудачнике-подрядчике, попадающем в дорожный конфликт, что приводит к разногласиям между ними. В этом противостоянии оба главных героя проявят свои самые темные желания и порывы, которые окажутся далеко не морально-этическими.

"Ссора": смотрите трейлер

"Одержимость", 1 сезон

Романтическая драма, в которой респектабельный лондонский хирург попадает в интрижку с невестой своего сына, которая вскоре перерастает в страстный роман. Этот роман может навсегда изменить жизнь героев. В сериале сыграли такие актеры, как Ричард Армитедж (Хоббит) и Чарли Мерфи (Острые картузы).

"Одержимость": смотрите трейлер

"Поймать Кайдаша", 1 сезон

"Поймать Кайдаша" стал одним из популярнейших в Украине. Он является адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

" Поймать Кайдаша": смотрите трейлер

"Казаки. Абсолютно лживая история", 1 сезон

В центре телесериала события конца 16 века. В центре сюжета – обычный украинский крестьянин Иван, пытающийся утащить драгоценности у московского царя. На отчаянное воровство парня подтолкнули жизненные обстоятельства – мама Ивана попала в турецкий плен, поэтому ему нужны деньги, чтобы выкупить ее. По сюжету, юноша украл магическую серьгу, которая является залогом непобедимости московских властей, но случайно потерял ее. С этого и начинаются увлекательные и очень опасные приключения крестьянина.

"Казаки. Абсолютно лживая история": смотрите трейлер

"Дипломатка", 1 сезон

В политической драме Деборы Кан ("Западное крыло", "Родина") сыграли Кэри Расселл и Руфус Сьюэлл. Во время обострения международного кризиса дипломат, недавно получивший должность посла в Великобритании, пытается справиться со своими новыми обязанностями и сложной личной жизнью, связанной с браком с известным политиком.

"Дипломатка": смотрите трейлер

"За океан", 1 сезон

Драма Анны Уингер о Второй мировой войне. Главные роли играют Джиллиан Джейкобс, Лукас Ингландер, Кори Майкл Смит и Кори Столл. В центре событий – 1940 год, Марсель. В этом городе два американца и их союзники активно помогают художникам, писателям и другим беженцам бежать из Европы во время трагических событий.

"За океан": смотрите трейлер

"Секс/Жизнь", 1, 2 сезона

"Секс/Жизнь" – история о женщине по имени Билли, которая вспоминает свою прошлую жизнь, когда была свободной и сексуальной, и думает о том, хватает ли этого в ее нынешней жизни. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми, и хотя брак должен приносить счастье, Билли не может перестать думать о своих прошлых соблазнах. Один из ключевых аспектов сериала – его откровенность и прямота в показе сексуальных сцен.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер

"Венздей", 1 сезон

Сериал с королевой ужасов Дженной Ортегой в главной роли рассказывает о юной Венздее Аддамсе, которая хочет разгадать тайну монстра в своей новой школе, Академии Nevermore. Девушка не терпит манипуляций, обид и издевательств над собой. Но, когда встречается со сверстниками, обладающими сверхъестественными силами, мы видим немало жутких моментов.

"Венздей": смотрите трейлер

"Тень и кость", 2 сезон

Сериал является адаптацией популярной серии фэнтези-романов Леи Бардуго. "Тень и Кость" рассказывает о девушке по имени Алина, которая живет в мире, разделенном Великой Стеной на две части: обычный мир и темный мир, населяющий опасные чудовища. Второй сезон следует истории из нескольких романов, таких как "Осада и буря", "Руина и восстание" (вторая и третья книги в трилогии "Тень и кость") и первая книга по побочной дилогии "Шестерка воронов". В нем мы видим как старых, так и новых персонажей.

"Тень и кость": смотрите трейлер