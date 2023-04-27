За період від 17 по 23 квітня в лідери вибився оригінальний комедійний проєкт "Сварка". Які ще серіали увійшли в топ 10 – знайомтеся нижче.

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

"Сварка", 1 сезон

Зухвалий і смішний серіал режисера Лі Сон Джина. Головні ролі та спродюсували серіал Стівен Юн і Алі Вонґ. Сюжет розповідає про підприємницю, не задоволену своїм життям, та невдаху-підрядника, які потрапляють у дорожній конфлікт, що призводить до розбіжностей між ними. У цьому протистоянні обидва головні герої виявлять свої найтемніші бажання та пориви, які виявляться далеко не морально-етичними.

"Сварка": дивіться трейлер

"Одержимість", 1 сезон

Романтична драма, в якій респектабельний лондонський хірург потрапляє в інтрижку з нареченою свого сина, яка незабаром переростає в пристрасний роман. Цей роман може назавжди змінити життя героїв. У серіалі зіграли такі актори, як Річард Армітедж ("Хоббіт") та Чарлі Мерфі ("Гострі картузи").

"Одержимість": дивіться трейлер

"Спіймати Кайдаша", 1 сезон

"Спіймати Кайдаша" став одним з найпопулярніших в Україні. Він є адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер

"Козаки. Абсолютно брехлива історія", 1 сезон

У центрі телесеріалу події кінця 16 століття. У центрі сюжету – звичайний український селянин Іван, який намагається поцупити коштовності в московського царя. На відчайдушну крадіжку хлопця підштовхнули життєві обставини – мама Івана потрапила в турецький полон, тому йому потрібні гроші, щоб викупити її. За сюжетом, юнак вкрав магічну сережку, яка є запорукою непереможності московської влади, але випадково загубив її. З цього і починаються захопливі та дуже небезпечні пригоди селянина.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться трейлер

"Дипломатка", 1 сезон

У політичній драмі Дебори Кан ("Західне крило", "Батьківщина") зіграли Кері Расселл і Руфус Сьюелл. Під час загострення міжнародної кризи, дипломатка, яка недавно отримала посаду посла в Великій Британії, намагається впоратися зі своїми новими обов’язками та складною особистим життям, пов’язаним зі шлюбом з відомим політиком.

"Дипломатка": дивіться трейлер

"За океан", 1 сезон

Драма Анни Вінґер про Другу світову війну. Головні ролі грають Джилліан Джейкобс, Лукас Інґландер, Корі Майкл Сміт і Корі Столл. У центрі подій – 1940 рік, Марсель. У цьому місті двоє американців та їх союзники активно допомагають художникам, письменникам та іншим біженцям втекти з Європи під час трагічних подій.

"За океан": дивіться трейлер

"Секс/Життя", 1, 2 сезони

"Секс/Життя" – історія про жінку на ім'я Біллі, яка згадує своє минуле життя, коли була вільною та сексуальною, та думає про те, чи вистачає їй цього у її нинішньому житті. Вона мешкає в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми, і хоча шлюб повинен приносити щастя, Біллі не може припинити думати про свої минулі спокуси. Один з ключових аспектів серіалу – це його відвертість та прямота в показі сексуальних сцен.

"Секс/Життя": дивіться трейлер

"Венздей", 1 сезон

Серіал із королевою жахів Дженною Ортегою в головній ролі розповідає про юну Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра у своїй новій школі, Академії Nevermore. Дівчина не терпить маніпуляцій, образ та знущань з себе. Але, коли зустрічається з однолітками, які володіють надприродними силами, ми бачимо чимало моторошних моментів.

"Венздей": дивіться трейлер

"Тінь і кістка", 2 сезон

Серіал є адаптацією популярної серії фентезі-романів Леї Бардуґо. "Тінь та Кістка" розповідає про дівчину на ім'я Аліна, яка живе у світі, що розділений Великою Стіною на дві частини: звичайний світ і темний світ, який населяють небезпечні чудовиська. Другий сезон наслідує історії з кількох романів, таких як "Облога та буря", "Руїна та повстання" (друга та третя книги в трилогії "Тінь і кістка") та перша книга з побічної дилогії "Шістка воронів". У ньому ми бачимо як старих, так і нових персонажів.

"Тінь і кістка": дивіться трейлер