Одна из главных причин обратить внимание на ОМКФ – возможность увидеть новые украинские фильмы одними из первых. 24 Канал собрал фильмы из премьерных программ фестиваля, которые стоит добавить в свой киноплан. Здесь и документальное кино о Майдане и Независимости, и истории о войне, отношениях, памяти, а также немного казацких приключений и даже квантовый парадокс.

"Однажды я хочу увидеть тебя счастливым"

Режиссер: Марина Никольчева

Это история Макса и Марины – пары, которая пытается сохранить близость на фоне полномасштабной войны. Пока реальность вокруг постепенно разрушает привычную жизнь, герои пытаются понять, можно ли спасти отношения, когда мир явно не способствует романтике.

Отдельная сюжетная линия – кризис среднего возраста Макса, который увлекается реставрацией старого автомобиля. Машина постепенно превращается для него в своеобразное убежище от неопределенности.

"Однажды я хочу увидеть тебя счастливым": смотреть трейлер

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"Машина времени Майдан"

Режиссеры: Владимир Тихий и Роман Любий

Фильм возвращает зрителя к событиям Революции Достоинства, но делает это необычным образом.

По сюжету молодой солдат с фронта попадает в своеобразный вихрь времени и оказывается в 2013 году. Он ищет молодого поэта Максима "Дали" Кривцова, а вместе с ним зритель вновь проживает события Майдана.

На ОМКФ картина состоялась в первой украинской премьере 28 августа. До этого ее показали на Sheffield DocFest, так что в Украине фильм наконец-то увидели на родине. После показа в "Жовтне" картину встретили многоминутными овациями стоя.

"Машина времени Майдан": смотреть трейлер

"To Die To Live"

Режиссер: Юлия Гонтарук

Еще одна картина Национального конкурса ОМКФ – "To Die To Live". Фильм исследует опыт войны и жизнь людей, для которых реальность после полномасштабного вторжения уже никогда не будет такой, как раньше.

Фильм вошел в программу Национального конкурса фестиваля, где в этом году представлено 14 полнометражных украинских работ.

"To Die To Live": смотреть трейлер

"Солист"

Режиссер: Сергей Сторожев

Главный герой фильма – Лев, циничный актер провинциального театра, которого уволил после десятилетий на сцене.

Оскорбленный на весь мир и убежденный, что его гениальность никто так и не оценил, он соглашается на довольно странное предложение старого друга: притвориться психиатрическим пациентом во время экзаменов студентов-медиков.

Сюжет звучит так, будто театр и медицина случайно встретились в коридоре и решили больше никогда не разведаться.

Почему стоит посмотреть: за необычным сюжетом скрывается история о старении, профессии, обиде, нереализованных амбициях и попытке снова почувствовать себя нужным.

"Солист" / Скриншот

Гала-премьеры

Отдельно на ОМКФ работает программа "Гала-премьеры" – подборка фильмов, которые фестивальная аудитория может первой увидеть на большом экране. Здесь уже совсем другой набор историй: от украинской независимости до казаков и путешествий в прошлое.

"Приключения казака Выговского"

Режиссер: Семен Горов

Если вам казалось, что историческое кино о казаках не может быть легким и приключенческим – этот фильм готов с этим поспорить.

По сюжету Выговский – приближенный к королю Речи Посполитой и спецагент, который на самом деле работает двойным агентом Коша Запорожского войска.

Проблема лишь в том, что богемная жизнь в Варшаве настолько вскружила голову герою, что он перестал присылать разведданные. История, которая доказывает: даже государственные спецслужбы иногда проигрывают хорошей вечеринке.

"Приключения казака Выговского": смотреть трейлер

"Крашанка 2.0. Квантовый парадокс"

Режиссер: Тарас Дудар

Иван Забияка узнает, что его сын находится не на фронте, а в военном госпитале. После этого он отправляется через всю страну на старом автобусе вместе со своей "Машиной квантовых парадоксов".

Его цель – изменить прошлое и не допустить войны. Для этого Иван должен создать военный отряд, который будет противостоять потенциальному нападению со стороны Московии.

"Крашанка 2.0. Квантовый парадокс": смотреть трейлер

"Расстояние до Независимости"

Режиссер: Дарья Сарычева

А этот документальный фильм переносит нас в 1991 год, когда Украина провозгласила независимость.

Но путь к этой дате был далеко не таким простым, как может показаться из учебника истории. США выступали против, Россия угрожала, а незадолго до провозглашения независимости 70% украинцев проголосовали за сохранение СССР.

Фильм рассказывает о 99 днях, которые отделяли провозглашение независимости от момента, когда все могло пойти совсем иначе.

"Расстояние до независимости": смотреть трейлер

"Тишина лиманов"

Режиссер: Владимир Бакум

В Тузловских лиманах жизнь продолжается даже тогда, когда вокруг идет большая война.

В течение четырех сезонов команда национального парка наблюдает за природой, спасает птиц, борется с браконьерами и документирует преступления против окружающей среды.

"Тишина лиманов" – документальная история о природе, которая тоже стала жертвой войны, и людей, упорно пытающихся ее защитить. Иногда самое громкое кино – то, в котором почти нет слов.

"Тишина лиманов" / Скриншот

"Санаторий Горького. Поединок"

Режиссер: Лукаш Палковский

История переносит зрителя в Горький санаторий, где отдых явно не собирается быть спокойным. В центре сюжета – поединок, превращающий обычную санаторную атмосферу в место для конфликтов, авантюр и неожиданных поворотов.

Похоже, на этот раз даже лечебный отдых решил добавить немного экшена.

"Санаторий Горького. Поединок": смотреть трейлер

"Хорошо, что мама не знает"

Режиссер: Саша Литвиненко

Комедия о ситуациях, которые лучше не рассказывать маме. Герои оказываются в водовороте событий, где невиновные на первый взгляд решения быстро оборачиваются проблемами, а секреты становятся все сложнее скрывать.

Название фактически сразу дает главный совет: если уж натворил глупостей – главное, чтобы мама не узнала.

"Хорошо, что мама не знает" : смотреть трейлер





Напомним, что 17-й Одесский международный кинофестиваль проходит в Киеве до 4 сентября. Основные показы проходят в кинотеатрах "Жовтень" и "Оскар" в ТРЦ Gulliver.