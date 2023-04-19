13 замечательных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix к концу апреля

В начале мая 2023 года Netflix покинет немало интересных фильмов, достойных вашего внимания. Поскольку новолуние уже не за горами, спешите насладиться любимыми проектами.

Обратите внимание: все следующие фильмы были выбраны из американской библиотеки Netflix. 24 Канал. Среди них "Ноттинг Гилл" в 1999 году с Джулией Робертс, а также криминал "Джентльмены" в 2020 году с Мэттью Мак-Конеги, Чарли Ганнемом, Генри Голдингом, Хью Грантом в главных ролях.

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13 замечательных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix

"Кинг-Конг" (2005 год) – эпически-приключенческий фильм-римейк классического фильма "Кинг-Конг" 1933 года. Режиссером и продюсером фильма стал Питер Джексон.

"Скотт Пилигрим против мира" (2010 год) – американский, британский и японский фильм режиссера Эдгара Райта, снятый по мотивам одноименной серии комиксов Брайана Ли О'Мелли.

"Темный рыцарь" (2008 год) – супергеройский триллер совместного производства США и Великобритании в 2008 году от режиссера, продюсера и сосценариста Кристофера Нолана, вторая часть трилогии Нолана о Бэтмене. В главных ролях снялись Кристиан Бэйл, Гит Леджер, Аарон Экгарт, Гэри Олдмэн, Мэгги Джилленгол, Майкл Кейн и Морган Фримен.

Фильмы о Джейсона Борна ("Идентификация Борна", "Преимущество Борна", "Ультиматум Борна", "Наследие Борна", "Джейсон Борн") – серия фильмов-боевиков, состоящая из пяти частей, выпущенных с 2002 по 2016 год, основанная на романах Роберта Ладлема о Джейсоне Борне — бывшем сотруднике ЦРУ и потерявшем память профессиональном убийце.

"Ноттинг Гилл" (1999 год) – романтическая комедия 1999 года, снятая Роджером Мичеллом по сценарию Ричарда Кертиса, с Джулией Робертс и Гью Грантом в главных ролях.

"Ноттинг Гилл": смотрите трейлер

"Флетч" (1985 год) – художественный фильм 1985 года по одноименному роману американского писателя Грегори Макдональда.

"Джентльмены" (2020 год) – британский комедийный боевик режиссера Гая Ричи, снятый по собственному сценарию, написанном в соавторстве с Айваном Аткинсоном, Марной Дэвис, с Мэттью Мак-Конеги, Чарли Ганнемом, Генри Голдингом, Мишель Докером, Коли главных ролях.

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"Мачо и ботон" (2012 год) – американский комедийный боевик режиссеров Фила Лорда, Криса Миллера, вышедшего в 2012 году. В главных ролях Джона Гилл, Ченнинг Татум. Лента создана на основе одноименного телесериала.

"Маска Зорро" (1998 год) – американский приключенческий фильм 1998 года, основанный на литературном персонаже Зорро. Режиссером стал Мартин Кэмпбелл, а главные роли исполнили Антонио Бандерас, Энтони Гопкинс, Кэтрин Зета-Джонс и Стюарт Уилсон.

"Маска Зорро": смотрите трейлер