15 культовых нарядов принцессы Дианы, идеально воссоздавшие в 5 сезоне "Короны"

Элизабет Дебики ошеломила сходством с принцессой Дианой в новом 5 сезоне "Короны". Гриммеры и стилисты постарались так, что ее образ – от макияжа до наряда был воспроизведен идеально.

Фанаты, уже просмотревшие 5 сезон "Короны", отметили актерскую игру Элизабет Дебики. А мы предлагаем посмотреть 15 культовых образов принцессы Дианы, которые актриса примерила в сериале.

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15 культовых нарядов принцессы Дианы, которые Элизабет Дебики примерила в 5 сезоне

Напомним, долгожданный 5 сезон "Короны" появился на Netflix 9 ноября. Он показал все драмы и скандалы, которые пережила королевская семья в 1990-е годы.

С первого эпизода Элизабет передает самую сущность Дианы — от ее манер до ее эмоциональных трудностей и, конечно, любви, которую она испытывает к Уильяму и Гарри.

Образ 1

На фото слева Элизабет Дебики в роли Дианы в платье с цветочным принтом в момент, когда она готовится отправиться во второй медовый месяц с Чарльзом. В реальной жизни Диана носила похожее платье во время своего визита в Нигерию в 1990 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 2

В том же эпизоде ​​Диана изображена в не совсем бежевом топе и юбке с широким поясом. В реальной жизни Диана носила почти такой же наряд, только белого цвета, во время поездки в Египет в 1992 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 3

Позже мы видим Диану в купальнике с леопардовым принтом, который безусловно был вдохновлен реальными нарядами, которые принцесса Диана носила во время отпуска 1990 года на острове Некер.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 4

На балу Ghillies Ball в Балморале мы видим Диану в белом платье, жемчуге и клетчатом поясе через плечо, схожее с нарядами, которые она носила на настоящем балу Ghillies в 1991 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 5

Для съемок в местной больнице Дебики в роли Дианы надела красно-черный костюм с золотыми пуговицами. В реальной жизни принцесса носила очень похожий наряд во время гастролей по проекту реконструкции 1993 года.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

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Образ 6

Если Диана и была известна, то это своим спортивным стилем, обычно состоявшим из большого свитера и велосипедов. "Корона" идеально воспроизвела это благодаря гарвардской толстовке, которую Диана носила в 1997 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 7

Вот Дебики еще в другом платье с цветочным принтом, которое, возможно, было вдохновлено похожим нарядом, который Диана носила в 1991 году, стоя рядом с Барбарой Буш, женой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 8

В третьем эпизоде ​​"Короны" Диана встречает Мохамеда и Доди аль-Файеда на матче по поло в сиреневом костюме. В реальной жизни Диана носила костюм такого же цвета во время визита в США в 1997 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 9

Пожалуй, самый знаменитый наряд, который носила Диана – как в реальной жизни, так и в "Короне" – это "платье мести" с массивным украшением, которое она одела в художественной галерее "Серпентайн" в 1994 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 10

В первый день принца Уильяма в Итоне, Диана надела яркий синий блейзер и полностью черный низ. Это было также воспроизведено в "Короне".



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 11

В седьмом эпизоде ​​Диана навещает своего брата Эрла Спенсера, на ней красный пуховик. В реальной жизни у Дианы была похожая куртка, которую она надела на лыжный отдых в 1993 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 12

Также есть сцена, где Диана одета в ошеломляющее платье с пайетками, которое выглядит почти так же, как то, в котором Диана была на благотворительном ужине 1996 года.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 13

Дебики в роли Дианы примеряла несколько разных нарядов, когда посетила хирурга Хасната Хана в больнице, в том числе этот зеленый жакет, который Диана носила в реальной жизни в 1992 году во Франции.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 14

От прически до макияжа, одежды и манер Дианы "Корона" воспроизвела в интервью принцессы с Мартином Баширом.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed

Образ 15

Похоже, что на создание еще одного наряда Элизабет Дебики в "Короне", повлияло это расшитое бисером платье с вырезом на шее, которое Диана носила в 1995 году.



Элизабет Дебики в 5 сезоне "Короны" и принцесса Диана (справа) / Коллаж Buzzfeed