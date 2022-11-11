Драма Питера Моргана о королевской семье по-прежнему демонстрирует блестящую актерскую игру. Однако критики говорят, что сценарий и темп хромают, а некоторые даже приравнивают престижный сериал к мыльной опере.
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5 сезон сериала "Корона": сюжет и трейлер
"Корона" вернулась на Netflix 9 ноября. Увлекательная драма вдохновлена жизнью усопшей королевы Елизаветы II и событиями, которые британская королевская семья пережила во время ее 70-летнего правления. 5 сезон в частности показал скандалы, с которыми столкнулось Ее Величество в период 1990-х годов.
Как и в предыдущих сезонах, новая эра означает новый актерский состав:
- Имелда Стонтон – королева Елизавета II;
- Джонатан Прайс – принц Филипп;
- Лесли Мэнвилл – принцесса Маргарет;
- Доминик Вест – принц Чарльз;
- Элизабет Дебики – принцесса Диана;
- Клаудия Гаррисон – принцесса;
- Оливия Уильямс – Камилла Паркер Боулз;
- Джонни Ли Миллер – премьер-министр Джон Мэйджор;
- Салим Доу – Мохамед Аль-Файед и другие.
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Что говорят о пятом сезоне сериала "Корона" от Netflix
Если сравнивать с прошлыми сезонами
Decider: "Пятый сезон "Короны" – плохая новость как для королевской семьи, так и для Netflix. Это неровный, скучный телевизионный сезон, который не отвечает высоким стандартам прошлых сезонов, а также разрывает худшие публичные и личные моменты членов королевской семьи" .
The Wrap: "Это означает, что сезон, возможно, более растянут, чем предыдущие. Есть еще люди, которых нужно охватить, но некоторым до сих пор не дано достаточно места, чтобы быть чем-то большим, чем эпизодические роли".
Кадр из 5 сезона "Короны" / Фото Netflix
Как выглядит Имелда Стонтон в роли королевы Великобритании
TIME: "Имельда Стонтон настолько опытна и имеет столько наград, что кажется хорошим выбором на роль королевы в ее золотые годы".
The Wrap: "Имельда Стонтон сыграла Елизавету как остро осознающую женщину, как ее старение может противоречить ее обязанностям, но со стальным стержнем и с приятной внешностью, которая стала культовой".
Awards Watch: "Имельда Стонтон – сила природы в образе Елизаветы, позволяющая ей проявлять жесткость и разочарование, которые ощутимы в большинстве сцен".
Кадр из 5 сезона "Короны" / Фото Netflix
А как насчет Элизабет Дибики в роли принцессы Дианы
Awards Watch: "Несмотря на то, что у нее не так много экранного времени, как у Имелды Стонтон, настоящим плюсом сезона является потрясающая чуткая игра Элизабет Дебики в роли Дианы. Дебики управляет каждой сценой, в которой она находится, хрупкость и устойчивость Дианы оказываются полной мере всякий раз, когда камера приближается к Дебики. К тому времени, когда зрители увидят Диану в знаменитом "платье мести" в нескольких эпизодах, Дебики закрепится в их сознании как принцесса Уэльская".
TIME: В общем, она предстает как искренняя, добросердечная и одинокая, хоть и социально амбициозная женщина, которая слишком рано вышла замуж за мужчину, чье сердце принадлежало кому-то другому".
The Wrap: "Но именно Элизабет Дебики омрачает собой Диану. Обладательница идеальных глаз, густо приподнятых краской, чтобы играть покойную принцессу, она олицетворяет хрупкость и решительность женщины на грани своего ума".
Кадр из 5 сезона "Короны" / Фото Netflix
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Каким в общем получился 5 сезон
IndieWire: "Пятому сезону катастрофически не хватает внимания, что, в свою очередь, ложится слишком тяжелым бременем на актеров и продюсеров".
Rolling Stone: "Развод Чарльза и Дианы порой кажется главной движущей силой сезона, но потом они на время исчезают, когда мы встречаемся с Питером Таунсендом или видим, как Елизавета едет в Россию, чтобы разобраться с каким-то очень старым семейным делом. Для любой какой истории становится трудно поддерживать необходимый импульс, тем более, если шоу, как всегда, перескакивает на месяцы или даже годы вперед".
TIME: "В то время как яркая королева Елизавета больше не доминирует в истории, сам рассказ становится богаче, чем когда-либо".
The Decider: "Питер Морган все еще вовсю пытается найти баланс".
Кадр из 5 сезона "Короны" / Фото Netflix