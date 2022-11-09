5 сезона "Короны" есть что рассказать. Сюжет охватывает период распада брака принца Чарльза и принцессы Дианы, а также развод ее дочери принцессы Анны с Марком Филипсом до пожара в Виндзорском замке и новаторского и скандального интервью Дианы с Мартином Баширом.

Учтите Елизавета II и Том Круз стали друзьями перед ее смертью: актер прилетал к королеве на вертолете

5 сезон "Короны" вышел на Netflix

Где смотреть

После почти двухлетнего ожидания 5-й сезон "Короны" вышел на экраны сегодня, в среду, 9 ноября. Премьера продолжения сериала состоялась 10 часов утра по киевскому времени на Netflix. Чтобы смотреть "Корону", вы должны иметь подписку на Netflix. Возможно, со временем сериал появится на некоммерческих сайтах Украины с украинской озвучкой. Известно, что все 10 серий выйдут на стриминге сразу.

Если вам интересно сначала просмотреть предыдущие 4 сезона "Короны", то они доступны на Netflix.

"Корона" 5 сезон: трейлер

Сюжет

Пятый сезон покажет пожар 1992 года в Виндзорском замке, интервью принцессы Дианы 1995 для "Панорамы" и распад ее брака с принцем Чарльзом. А в трейлере можно увидеть, как покойная королева Великобритании в роли Имелды Стонтон рассуждает о прошедших событиях, в частности коронации, публичных выходах Ее Величества, правления и старости.

Диана и Чарльз ведут медиавойну. Вокруг роли монархии идут дискуссии. Начинаются 90-е – самый сложный период для королевы Елизаветы II,

– пишет Netflix.

Описание всех серий 5 сезона от Netflix

Внимание! Могут быть спойлеры!

Эпизод 1. Синдром королевы Виктории

Необходимый ремонт королевской яхты привлекает пристальное внимание к правлению королевы. Преследуемые прессой, Чарльз и Диана отправляются во второй медовый месяц в Италию.

Эпизод 2. Система

Принц Филипп поддерживает члена семьи в трауре. В погоне за сенсацией журналист таблоида предлагает Диане написать откровенную книгу.

Эпизод 3. Му-му

В 1946 году египетского уличного торговца вдохновляет король Эдвард, отрекшийся от престола. Много лет спустя он пытается войти в британский высший мир.

Ужасный год

Эпизод 4. Ужасный год

На фоне пожара в Виндзорском замке и напряженности в браках детей королева отмечает и подытоживает 40-летие своего правления.

Эпизод 5. На шаг впереди

Принцу Чарльзу приходится разбираться со скандалом после обнародования записи его разговора с Камиллой и удара по его браку, который это вызвало.

Эпизод 6. Дом Ипатьева

Желая возглавить новую Россию президент Ельцин пытается заручиться поддержкой королевы, а она в то время сталкивается с новыми проблемами в своем браке.

Эпизод 7. Нейтральная зона

В то время как корреспондент BBC Мартин Башир всячески пытается взять интервью у Дианы, одинокая принцесса обретает смысл жизни и теплоту в лондонской больнице.

Эпизод 8. Порох

Королева хорошо проводит время с принцем Уильямом. В ночь Гая Фокса фейерверки прекрасно отвлекают от интервью Дианы для BBC.

Эпизод 9. Пара №31

Принцесса Уэльская сталкивается с последствиями своих заявлений. Королева просит премьер-министра о помощи в щекотливом семейном деле.

Эпизод 10. Вывод из строя

Оказавшись под пристальным взглядом общественности, Чарльз заключает новый союз в Гонконге. Мохаммед аль Файед предлагает поддержку только что разведенной Диане.

"Корона" 5 сезон: смотрите еще один трейлер

Актерский состав

Имелда Стонтон сменила Оливию Колман в роли королевы Елизаветы II в пятом сезоне сериала "Корона". Актриса хорошо известна благодаря роли Веры в Вере Дрейк, Долорес Амбридж в "Гарри Поттере и Ордене Феникса" и леди Бегшоу в "Аббатство Даунтон".

Имелда Стонтон в сериале "Корона" / Фото Netflix

Лауреат BAFTA и номинантка на Оскар Лесли Мэнвилл сыграла принцессу Маргарет, младшую сестру королевы, взяв на себя роль Хелены Бонэм Картер.

Лесли Мэнвилл в сериале "Корона" / Фото Netflix

Доминик Вест из "Дрот" сыграл принца Чарльза, заменив Джоша О'Коннора. Элизабет Дебики из "Тенета" сыграла Диану, принцессу Уэльскую, сменив Эмму Коррин. И О'Коннор, и Коррин получили премию Эмми за свои роли в 4 сезоне.

Элизабет Дебики в "Короне" / Фото Netflix

Звезда "Отца" Оливия Уильямс сыграет Камиллу Паркер Боулз, заменив Эмиральда Феннела. Звезда фильмов "На игле" и "Элементарно" Джонни Ли Миллер сыграл Джона Мэйджора, премьер-министра Великобритании от консерваторов с 1990 по 1997 год.

Также в пятом сезоне сериала "Корона" снялись: