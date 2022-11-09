5 сезона "Короны" есть что рассказать. Сюжет охватывает период распада брака принца Чарльза и принцессы Дианы, а также развод ее дочери принцессы Анны с Марком Филипсом до пожара в Виндзорском замке и новаторского и скандального интервью Дианы с Мартином Баширом.
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5 сезон "Короны" вышел на Netflix
Где смотреть
После почти двухлетнего ожидания 5-й сезон "Короны" вышел на экраны сегодня, в среду, 9 ноября. Премьера продолжения сериала состоялась 10 часов утра по киевскому времени на Netflix. Чтобы смотреть "Корону", вы должны иметь подписку на Netflix. Возможно, со временем сериал появится на некоммерческих сайтах Украины с украинской озвучкой. Известно, что все 10 серий выйдут на стриминге сразу.
Если вам интересно сначала просмотреть предыдущие 4 сезона "Короны", то они доступны на Netflix.
"Корона" 5 сезон: трейлер
Сюжет
Пятый сезон покажет пожар 1992 года в Виндзорском замке, интервью принцессы Дианы 1995 для "Панорамы" и распад ее брака с принцем Чарльзом. А в трейлере можно увидеть, как покойная королева Великобритании в роли Имелды Стонтон рассуждает о прошедших событиях, в частности коронации, публичных выходах Ее Величества, правления и старости.
Диана и Чарльз ведут медиавойну. Вокруг роли монархии идут дискуссии. Начинаются 90-е – самый сложный период для королевы Елизаветы II,
– пишет Netflix.
Описание всех серий 5 сезона от Netflix
Эпизод 1. Синдром королевы Виктории
Необходимый ремонт королевской яхты привлекает пристальное внимание к правлению королевы. Преследуемые прессой, Чарльз и Диана отправляются во второй медовый месяц в Италию.
Эпизод 2. Система
Принц Филипп поддерживает члена семьи в трауре. В погоне за сенсацией журналист таблоида предлагает Диане написать откровенную книгу.
Эпизод 3. Му-му
В 1946 году египетского уличного торговца вдохновляет король Эдвард, отрекшийся от престола. Много лет спустя он пытается войти в британский высший мир.
Ужасный год
Эпизод 4. Ужасный год
На фоне пожара в Виндзорском замке и напряженности в браках детей королева отмечает и подытоживает 40-летие своего правления.
Эпизод 5. На шаг впереди
Принцу Чарльзу приходится разбираться со скандалом после обнародования записи его разговора с Камиллой и удара по его браку, который это вызвало.
Эпизод 6. Дом Ипатьева
Желая возглавить новую Россию президент Ельцин пытается заручиться поддержкой королевы, а она в то время сталкивается с новыми проблемами в своем браке.
Эпизод 7. Нейтральная зона
В то время как корреспондент BBC Мартин Башир всячески пытается взять интервью у Дианы, одинокая принцесса обретает смысл жизни и теплоту в лондонской больнице.
Эпизод 8. Порох
Королева хорошо проводит время с принцем Уильямом. В ночь Гая Фокса фейерверки прекрасно отвлекают от интервью Дианы для BBC.
Эпизод 9. Пара №31
Принцесса Уэльская сталкивается с последствиями своих заявлений. Королева просит премьер-министра о помощи в щекотливом семейном деле.
Эпизод 10. Вывод из строя
Оказавшись под пристальным взглядом общественности, Чарльз заключает новый союз в Гонконге. Мохаммед аль Файед предлагает поддержку только что разведенной Диане.
"Корона" 5 сезон: смотрите еще один трейлер
Актерский состав
Имелда Стонтон сменила Оливию Колман в роли королевы Елизаветы II в пятом сезоне сериала "Корона". Актриса хорошо известна благодаря роли Веры в Вере Дрейк, Долорес Амбридж в "Гарри Поттере и Ордене Феникса" и леди Бегшоу в "Аббатство Даунтон".
Имелда Стонтон в сериале "Корона" / Фото Netflix
Лауреат BAFTA и номинантка на Оскар Лесли Мэнвилл сыграла принцессу Маргарет, младшую сестру королевы, взяв на себя роль Хелены Бонэм Картер.
Лесли Мэнвилл в сериале "Корона" / Фото Netflix
Доминик Вест из "Дрот" сыграл принца Чарльза, заменив Джоша О'Коннора. Элизабет Дебики из "Тенета" сыграла Диану, принцессу Уэльскую, сменив Эмму Коррин. И О'Коннор, и Коррин получили премию Эмми за свои роли в 4 сезоне.
Элизабет Дебики в "Короне" / Фото Netflix
Звезда "Отца" Оливия Уильямс сыграет Камиллу Паркер Боулз, заменив Эмиральда Феннела. Звезда фильмов "На игле" и "Элементарно" Джонни Ли Миллер сыграл Джона Мэйджора, премьер-министра Великобритании от консерваторов с 1990 по 1997 год.
Также в пятом сезоне сериала "Корона" снялись:
- Клаудия Гаррисон в качестве принцессы Анны;
- Джеймс Мюррей, как принц Эндрю, герцог Йоркский;
- Сэм Вулф в качестве принца Эдварда;
- Сенан Вест в качестве принца Уильяма Уэльского;
- Берти Карвел в роли Тони Блэра и т.д.