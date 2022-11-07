Известно, что покойная королева Великобритании Елизавета II была в восторге от того, что за несколько недель до своей смерти завела нового приятеля – актера Тома Круза. Однако Ее Величество так и не успело встретиться с актером во второй раз.

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Елизавета II и Том Круз подружились перед смертью королевы

Монарх и звезда "Миссии невыполнимой" подружились летом. 60-летний Круз появился в рамках празднования платинового юбилея королевы, отмечая ее 70-летие на престоле. Однако тогда королева уже плохо чувствовала себя и не смогла встретиться с ним.

Королева дала понять, что очень разочарована тем, что не встретила Тома, поэтому его пригласили на специальную экскурсию по Виндзорскому замку со всем, что для него было приготовлено. После этого только вдвоем они вместе пили чай,

– сказал источник.

Визит удался, и Круз получил возможность выстрелить из церемониального ружья. "Ей нравилось видеть его, и они действительно нашли общий язык, настолько, что она пригласила его снова на обед. Ему даже разрешили прилететь вертолетом", – сообщает Page Six.

Однако дружба Тома Круза и Елизаветы II длилась недолго. Через несколько недель после первой встречи королева умерла . Это произошло 8 сентября в возрасте 96 лет. "Она просто женщина, которой я восхищаюсь. Я думаю, что он человек с огромным достоинством, я восхищаюсь его преданностью. То, чего она достигла стало историей", – говорил Круз о покойной королеве.

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Напомним, 9 ноября выходит 5 сезон сериала "Корона" о королевской семье и Елизавете II.