В пятом сезоне королеву Великобритании Елизавету II сыграла английская актриса и певица Имелда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в сериале о Гарри Поттере. Она заменила Оливию Колман, получившую роль от Клер Фой.

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Что показали в новом тизере "Короны"

Последний ролик показывает, как королева (Имелда Стонтон) размышляет о прошлых событиях, в частности коронации, публичных выходах Ее Величества, правления и старости. В тизере представлены предыдущие актрисы "Королевы" Клэр Фой (1 и 2 сезона) и Оливия Колман (3 и 4 сезона), когда королева оглядывается на свое прошлое и отмечает свой Рубиновый юбилей в 1992 году.

"Мне нравилось смотреть "Корону" с самого начала", – ранее отметила Стонтон. – И Клер Фой, и Оливия Колман привнесли что-то особенное и уникальное в сценарий создателя сериала Питера Моргана. Для меня большая честь присоединиться к такой исключительной творческой команде и довести The Crown до завершения".

Стонтон говорит в видео: "Годовщина для любого случая – это время для размышлений".

"Корона" 5 сезон: смотрите новый тизер

The essence of The Crown. Imelda Staunton leads in the new season, arriving 9th November. pic.twitter.com/1FGVYMMKqj — The Crown (@TheCrownNetflix) October 31, 2022

Следует также отметить, что Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану, а Доминик Вест – принца Чарльза. Действие этого сезона проходит в 1990-х годах. В нем воспроизводят момент, когда Диана присутствовала на королевском гала-спектакле оперы Чайковского "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-Холле 3 июня 1997 года. Это было последнее публичное появление принцессы перед ее трагической смертью 31 августа 1997 года.