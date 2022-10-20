Ролик показывает, что зрителей ждут напряженные сюжетные линии. Роль Леди Ди сыграла актриса Элизабет Дебики. В королеву Елизавета II превратилась звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон" Имельда Стонтон.

Интересно Самые интересные премьеры ноября 2022 года, которые вы точно запомните

"Корона" 5 сезон: трейлер, сюжет, актеры

Пятый сезон драмы Netflix, которая предлагает вымышленную интерпретацию жизни королевской семьи за дверью дворца, расскажет историю королевы Елизаветы II, а также политические и личные события, повлиявшие на ее правление. Кроме этого, покажет развод Дианы и Чарльза.

В этом сезоне воспроизводят момент, когда Диана присутствовала на королевском гала-спектакле оперы Чайковского "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-Холле 3 июня 1997 года. Это было последнее публичное появление принцессы перед ее трагической смертью 31 августа 1997 года.

Это новое десятилетие, и королевская семья сталкивается с тем, что может быть их величайшей проблемой: доказать свою неизменную значимость в Британии 1990-х. Пока Диана и Чарльз ведут информационную войну, королевский фундамент начинает давать трещины.

– отмечает Netflix.

"Корона" 5 сезон: смотрите трейлер

Кстати "Корона" 6 сезон: Netflix назвал актеров, сыграющих принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кто сыграет в сериале

Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в сериале о Гарри Поттере, сменит Оливию Колман в пятом сезоне. "Мне нравилось смотреть "Корону" с самого начала", – говорит Стонтон. "И Клер Фой, и Оливия Колман привнесли что-то особенное и уникальное в сценарий создателя сериала Питера Моргана. Для меня большая честь присоединиться к столь исключительной творческой команде и довести The Crown до завершения".

Лесли Мэнвилл появится в роли принцессы Маргарет, а Джонатан Прайс превратится в принца Филиппа.

Постер 5 сезона сериала "Корона" / Фото Netflix