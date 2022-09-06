Членов королевской семьи сыграют малоизвестные актеры, являющиеся новичками в киноиндустрии. В частности, на роль принца Уильяма выбрали сразу двух актеров, которые покажут его в 15 лет и во взрослом возрасте.

Читайте также "Властелин колец", "Венздей", "Рассказ служанки": подборка самых ожидаемых сериалов осени 2022

Netflix назвал актеров, сыграющих принца Уильяма и Кейт Миддлтон

16-летний Руфус Кампа появится в эпизодах, когда королевская семья узнает о смерти Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. 21-летний Эд МакВэй сыграет Уильяма, когда у него начнутся отношения с Кейт. В частности, покажут сцены из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии в 2001 году.

Роль Кейт исполнит 19-летняя Мэг Беллами. Для нее это актерский дебют сразу в таком большом проекте. В своих соцсетях девушка уже поделилась впечатлениями:

Ущипните меня, пожалуйста… Я так рада объявить, что буду играть Кейт Миддлтон в 6-м сезоне сериала Netflix "Корона". Для меня большая честь присоединиться к самому невероятному актерскому составу и съемочной группе, и я стараюсь отдать должное Кейт,

– написала она.

Мег Беллами сыграет Кейт Миддлтон в 6-м сезоне "Короны" / Скриншот соцсетей Мег

Ранее Питер Морган сказал, что в шестом сезоне зрителей ожидает увлекательная история о Елизавете II, которая охватит начало 2000-х. А вот поклонники Меган Маркл могут расстроиться, ведь персонажа этой красавицы не будет в сериале "Корона" из-за временных рамок. Съемки шестого сезона начнутся в конце 2022 года.

В то же время киноманы с нетерпением ожидают пятый сезон, который выйдет в ноябре этого года на Netflix. Он воспроизведет момент, когда принцесса Диана присутствовала на королевском гала-спектакле оперы Чайковского "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-Холле 3 июня 1997 года. Известно, что это было последнее публичное появление принцессы перед ее трагической смертью 31 августа 1997 года. Также пятый сезон драмы Netflix, предлагающей вымышленную интерпретацию жизни королевской семьи за дверью дворца, расскажет об истории развода Дианы и Чарльза.

"Корона" 5 сезон: смотрите ролик