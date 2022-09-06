Членів королівської сім’ї зіграють маловідомі актори, які є новачками в кіноіндустрії. Зокрема на роль принца Вільяма вибрали одразу двох акторів, які покажуть його у 15 років та у дорослому віці.

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Netflix назвав акторів, які зіграють принца Вільяма та Кейт Міддлтон

16-річний Руфус Кампа з’явиться в епізодах, коли королівська родина дізнається про смерть Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році. 21-річний Ед МакВей зіграє Вільяма, коли в нього розпочнуться стосунки з Кейт. Зокрема покажуть сцени з Сент-Ендрюського університету у Шотландії у 2001 році.

Роль Кейт виконає 19-річна Мег Белламі. Для неї це акторський дебют одразу у такому великому проєкті. У своїх соцмережах дівчина вже поділилася враженнями:

Ущипніть мене, будь ласка… Я так рада оголосити, що гратиму Кейт Міддлтон у 6-му сезоні серіалу Netflix "Корона". Для мене велика честь приєднатися до найнеймовірнішого акторського складу і знімальної групи, і я прагну віддати належне Кейт,

— написала вона.

Мег Белламі зіграє Кейт Міддлтон у 6-му сезоні "Корони" / Скриншот соцмереж Мег

Раніше Пітер Морган сказав, що у шостому сезоні на глядачів очікує захоплива історія про Єлизавету II, яка охопить початок 2000-их. А от прихильники Меган Маркл можуть засмутитись, адже персонажа цієї красуні не буде у серіалі "Корона" через часові рамки. Зйомки шостого сезону розпочнуться наприкінці 2022 року.

Водночас кіномани з нетерпінням очікують на п’ятий сезон, який вийде у листопаді цього року на Netflix. Він відтворить момент, коли принцеса Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року. Відомо, що це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року. Також п'ятий сезон драми Netflix, яка пропонує вигадану інтерпретацію життя королівської сім'ї за дверима палацу, розповість про історію розлучення Діани та Чарльза.

"Корона" 5 сезон: дивіться ролик