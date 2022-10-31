У п’ятому сезоні королеву Великої Британії Єлизавету II зіграла англійська актриса та співачка Імелда Стонтон, відома за роллю Долорес Амбридж у серіалі про Гаррі Поттера. Вона замінила Олівію Колман, яка отримала роль від Клер Фой.

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Що показали у новому тизері "Корони"

Останній ролик показує, як королева (Імелда Стонтон) розмірковує про минулі події, зокрема коронацію, публічні виходи Її Величності, правління та старість. У тизері представлені попередні актриси "Королеви" Клер Фой (1 та 2 сезони) та Олівія Колман (3 та 4 сезони), коли королева озирається на своє минуле та відзначає свій Рубіновий ювілей у 1992 році.

"Мені подобалося дивитися "Корону" із самого початку", — раніше зазначила Стонтон. – І Клер Фой, і Олівія Колман привнесли щось особливе й унікальне в сценарій творця серіалу Пітера Моргана. Для мене велика честь доєднатися до такої виняткової творчої команди й довести The Crown до завершення".

Стонтон говорить у відео: "Річниця для будь-якого випадку — це час для роздумів".

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Варто також зазначити, що Елізабет Дебікі зіграє принцесу Діану, а Домінік Вест – принца Чарльза. Дія цього сезону відбувається у 1990-х роках. У ньому відтворюють момент, коли Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року. Це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року.