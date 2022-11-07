Відомо, що покійна королева Великої Британії Єлизавета II була в захваті від того, що за кілька тижнів до своєї смерті завела нового приятеля – актора Тома Круза. Проте Її Величність так і не встигла зустрітися з актором вдруге.

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Єлизавета II та Том Круз подружилися перед смертю королеви

Монарх і зірка "Місії нездійсненної" подружилися влітку. 60-річний Круз з'явився у межах святкування платинового ювілею королеви, відзначаючи її 70-річчя на престолі. Проте тоді королева вже погано почувалася і не змогла зустрітися з ним.

Королева дала зрозуміти, що дуже розчарована тим, що не зустріла Тома, тому його запросили на спеціальну екскурсію Віндзорським замком з усім, що для нього було приготовлено. Після цього лише вдвох вони разом пили чай,

– сказав джерело.

Візит вдався, і Круз отримав можливість вистрілити з церемоніальної рушниці. "Їй подобалося бачити його, і вони справді порозумілися, настільки, що вона запросила його знову на обід. Йому навіть дозволили прилетіти вертольотом", – повідомляє Page Six.

Проте дружба Тома Круза та Єлизавети II тривала недовго. Через кілька тижнів після першої зустрічі, королева померла. Це сталося 8 вересня у віці 96 років. "Вона просто жінка, якою я захоплююся. Я думаю, що вона людина з величезною гідністю, я захоплююся її відданістю. Те, чого вона досягла стало історією", – говорив Круз про покійну королеву.

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