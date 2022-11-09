5 сезону "Корони" є що розповісти. Сюжет охоплює період від розпаду шлюбу принцеси Чарльз та принцеси Діани, а також розлучення її дочки принцеси Анни з Марком Філіпсом до пожежі у Віндзорському замку та новаторського та скандального інтерв'ю Діани з Мартіном Баширом.
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5 сезон "Корони" вийшов на Netflix
Де дивитися
Після майже дворічного очікування 5-й сезон "Корони" вийшов на екрани сьогодні, у середу, 9 листопада. Прем'єра продовження серіалу відбулася 0 10 годині ранку за київським часом на Netflix. Щоб дивитися "Корону", ви маєте мати підписку на Netflix. Можливо, згодом серіал з’явиться на некомерційних сайтах України з українською озвучкою. Відомо, що усі 10 серій вийдуть на стрімінгу одразу.
Якщо вам цікаво спершу переглянути попередні 4 сезони "Корони", то вони є доступними на Netflix.
"Корона" 5 сезон: трейлер
Сюжет
П'ятий сезон покаже пожежу 1992 року у Віндзорському замку, інтерв'ю принцеси Діани 1995 року для "Панорами" та розпад її шлюбу з принцом Чарльзом. А в трейлері можна побачити, як покійна королева Великої Британії у ролі Імелди Стонтон розмірковує про минулі події, зокрема коронацію, публічні виходи Її Величності, правління та старість.
Діана й Чарльз ведуть медіавійну. Навколо ролі монархії точаться дискусії. Починаються 90-ті — найскладніший період для королеви Єлизавети II,
– пише Netflix.
Опис усіх серій 5 сезону від Netflix
Епізод 1. Синдром королеви Вікторії
Необхідний ремонт королівської яхти привертає прискіпливу увагу до правління королеви. Переслідувані пресою, Чарльз і Діана вирушають у другий медовий місяць до Італії.
Епізод 2. Система
Принц Філіп підтримує члена сім’ї в траурі. У погоні за сенсацією журналіст таблоїда пропонує Діані написати відверту книгу.
Епізод 3. Му-Му
У 1946 році єгипетського вуличного торговця надихає король Едвард, який зрікся престолу. Багато років потому він намагається увійти до британського вищого світу.
Жахливий рік
Епізод 4. Жахливий рік
На тлі пожежі у Віндзорському замку й напруженості в шлюбах дітей королева відзначає та підсумовує 40-річчя свого правління.
Епізод 5. На крок попереду
Принцу Чарльзу доводиться розбиратися зі скандалом після оприлюднення запису його розмови з Каміллою та удару по його шлюбу, який це спричинило.
Епізод 6. Будинок Іпатьєва
Бажаючи очолити нову Росію, президент Єльцин намагається заручитися підтримкою королеви, а вона в той час стикається з новими проблемами у своєму шлюбі.
Епізод 7. Нейтральна зона
У той час, як кореспондент BBC Мартін Башир усіляко намагається взяти інтерв’ю в Діани, самотня принцеса знаходить сенс життя та теплоту в лондонській лікарні.
Епізод 8. Порох
Королева добре проводить час із принцом Вільямом. У ніч Ґая Фокса феєрверки чудово відвертають увагу від інтерв’ю Діани для BBC.
Епізод 9. Пара № 31
Принцеса Уельська стикається з наслідками своїх заяв. Королева просить прем’єр-міністра про допомогу в делікатній сімейній справі.
Епізод 10. Виведення з експлуатації
Опинившись під пильним оком громадськості, Чарльз укладає новий союз у Гонконгу. Мохаммед аль Файєд пропонує підтримку щойно розлученій Діані.
"Корона" 5 сезон: дивіться ще один трейлер
Акторський склад
Імелда Стонтон змінила Олівію Колман у ролі королеви Єлизавети II у п'ятому сезоні серіалу "Корона". Актриса добре відома завдяки ролі Віри у "Вірі Дрейк", Долорес Амбридж у "Гаррі Поттері і Ордені Фенікса" та леді Бегшоу в "Абатство Даунтон".
Імелда Стонтон у серіалі "Корона" / Фото Netflix
Лауреатка BAFTA та номінантка на Оскар Леслі Менвілл зіграла принцесу Маргарет, молодшу сестру королеви, взявши на себе роль Хелени Бонем Картер.
Леслі Менвілл у серіалі "Корона" / Фото Netflix
Домінік Вест із "Дротів" зіграв принца Чарльза, замінивши Джоша О’Коннора. Елізабет Дебікі з "Тенету" зіграла Діану, принцесу Уельську, змінивши Емму Коррін. І О'Коннор, і Коррін здобули премію Еммі за свої ролі у 4 сезоні.
Елізабет Дебікі у "Короні" / Фото Netflix
Зірка "Батька" Олівія Вільямс зіграє Каміллу Паркер Боулз, замінивши Еміральд Феннел. Зірка фільмів "На голці" та "Елементарно" Джонні Лі Міллер зіграв Джона Мейджора, прем'єр-міністра Великобританії від консерваторів з 1990 по 1997 рік.
Також у п'ятому сезоні серіалу "Корона" знялися:
- Клаудія Гаррісон у ролі принцеси Анни;
- Джеймс Мюррей, як принц Ендрю, герцог Йоркський;
- Сем Вулф у ролі принца Едварда;
- Сенан Вест у ролі принца Вільяма Уельського;
- Берті Карвел у ролі Тоні Блера тощо.