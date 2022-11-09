5 сезону "Корони" є що розповісти. Сюжет охоплює період від розпаду шлюбу принцеси Чарльз та принцеси Діани, а також розлучення її дочки принцеси Анни з Марком Філіпсом до пожежі у Віндзорському замку та новаторського та скандального інтерв'ю Діани з Мартіном Баширом.

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5 сезон "Корони" вийшов на Netflix

Де дивитися

Після майже дворічного очікування 5-й сезон "Корони" вийшов на екрани сьогодні, у середу, 9 листопада. Прем'єра продовження серіалу відбулася 0 10 годині ранку за київським часом на Netflix. Щоб дивитися "Корону", ви маєте мати підписку на Netflix. Можливо, згодом серіал з’явиться на некомерційних сайтах України з українською озвучкою. Відомо, що усі 10 серій вийдуть на стрімінгу одразу.

Якщо вам цікаво спершу переглянути попередні 4 сезони "Корони", то вони є доступними на Netflix.

"Корона" 5 сезон: трейлер

Сюжет

П'ятий сезон покаже пожежу 1992 року у Віндзорському замку, інтерв'ю принцеси Діани 1995 року для "Панорами" та розпад її шлюбу з принцом Чарльзом. А в трейлері можна побачити, як покійна королева Великої Британії у ролі Імелди Стонтон розмірковує про минулі події, зокрема коронацію, публічні виходи Її Величності, правління та старість.

Діана й Чарльз ведуть медіавійну. Навколо ролі монархії точаться дискусії. Починаються 90-ті — найскладніший період для королеви Єлизавети II,

– пише Netflix.

Опис усіх серій 5 сезону від Netflix

Увага! Можуть бути спойлери!

Епізод 1. Синдром королеви Вікторії

Необхідний ремонт королівської яхти привертає прискіпливу увагу до правління королеви. Переслідувані пресою, Чарльз і Діана вирушають у другий медовий місяць до Італії.

Епізод 2. Система

Принц Філіп підтримує члена сім’ї в траурі. У погоні за сенсацією журналіст таблоїда пропонує Діані написати відверту книгу.

Епізод 3. Му-Му

У 1946 році єгипетського вуличного торговця надихає король Едвард, який зрікся престолу. Багато років потому він намагається увійти до британського вищого світу.

Жахливий рік

Епізод 4. Жахливий рік

На тлі пожежі у Віндзорському замку й напруженості в шлюбах дітей королева відзначає та підсумовує 40-річчя свого правління.

Епізод 5. На крок попереду

Принцу Чарльзу доводиться розбиратися зі скандалом після оприлюднення запису його розмови з Каміллою та удару по його шлюбу, який це спричинило.

Епізод 6. Будинок Іпатьєва

Бажаючи очолити нову Росію, президент Єльцин намагається заручитися підтримкою королеви, а вона в той час стикається з новими проблемами у своєму шлюбі.

Епізод 7. Нейтральна зона

У той час, як кореспондент BBC Мартін Башир усіляко намагається взяти інтерв’ю в Діани, самотня принцеса знаходить сенс життя та теплоту в лондонській лікарні.

Епізод 8. Порох

Королева добре проводить час із принцом Вільямом. У ніч Ґая Фокса феєрверки чудово відвертають увагу від інтерв’ю Діани для BBC.

Епізод 9. Пара № 31

Принцеса Уельська стикається з наслідками своїх заяв. Королева просить прем’єр-міністра про допомогу в делікатній сімейній справі.

Епізод 10. Виведення з експлуатації

Опинившись під пильним оком громадськості, Чарльз укладає новий союз у Гонконгу. Мохаммед аль Файєд пропонує підтримку щойно розлученій Діані.

"Корона" 5 сезон: дивіться ще один трейлер

Акторський склад

Імелда Стонтон змінила Олівію Колман у ролі королеви Єлизавети II у п'ятому сезоні серіалу "Корона". Актриса добре відома завдяки ролі Віри у "Вірі Дрейк", Долорес Амбридж у "Гаррі Поттері і Ордені Фенікса" та леді Бегшоу в "Абатство Даунтон".

Імелда Стонтон у серіалі "Корона" / Фото Netflix

Лауреатка BAFTA та номінантка на Оскар Леслі Менвілл зіграла принцесу Маргарет, молодшу сестру королеви, взявши на себе роль Хелени Бонем Картер.

Леслі Менвілл у серіалі "Корона" / Фото Netflix

Домінік Вест із "Дротів" зіграв принца Чарльза, замінивши Джоша О’Коннора. Елізабет Дебікі з "Тенету" зіграла Діану, принцесу Уельську, змінивши Емму Коррін. І О'Коннор, і Коррін здобули премію Еммі за свої ролі у 4 сезоні.

Елізабет Дебікі у "Короні" / Фото Netflix

Зірка "Батька" Олівія Вільямс зіграє Каміллу Паркер Боулз, замінивши Еміральд Феннел. Зірка фільмів "На голці" та "Елементарно" Джонні Лі Міллер зіграв Джона Мейджора, прем'єр-міністра Великобританії від консерваторів з 1990 по 1997 рік.

Також у п'ятому сезоні серіалу "Корона" знялися: