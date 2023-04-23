15 самых прибыльных и 5 самых провальных фильмов 2022 года: полный список

21 апреля Deadline опубликовал большой материал о самых прибыльных и провальных фильмах 2022 года. Из чего состояли доходы и расходы блокбастеров, а также о том, какие гонорары получали главные звезды – читайте дальше.

Самым прибыльным стал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар 2". Он принес 531,7 миллиона долларов чистой прибыли при кинотеатральном собрании в 2,3 миллиарда долларов. На втором месте расположился "Топ Ган: Меверик", а на третьем – "Миньоны: Грювитация".

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Самые прибыльные и провальные фильмы 2022 года

Расходы на "Аватар 2 тоже были невероятными – только на съемку сиквела ушло 400 миллионов долларов. 175 миллионов потратили на маркетинг и 100 миллионов – на производство рекламных роликов. Общие затраты на фильм составляли чуть менее 1,1 миллиарда долларов.

Большинство из 300 миллионов, потраченных на гонорары участникам производства, забрали режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау. Сообщается, что актеры проекта также получали немалые зарплаты.

На втором месте расположился "Топ Ган: Меверик" Общий расход составил 750 миллионов долларов, а сам Том Круз получил от 100 до 200 миллионов долларов за свою работу в качестве актера и продюсера.

Третью позицию занял мультфильм "Миньоны: Грювитация" с чистой прибылью в размере 382 миллиона долларов. Анимационная лента Illumination смогла опередить несколько фильмов Marvel.

Чистая прибыль "Все всегда и одновременно" фильма, который стал триумфатором Оскара, составил лишь 32 миллиона долларов. Общая выручка достигла 111 миллионов долларов, а затраты оценили в 79 миллионов.

Лидером среди самых провальных блокбастеров 2022 года стал мультфильм "Удивительный мир" от Disney. Общие расходы составляли 317 миллионов долларов, из которых на производство ушло 180 миллионов — это больше, чем на мультфильмы "Кот в сапогах 2" или "Миньоны". Ущерб от "Странного мира" оценили в 197 миллионов долларов.

Среди других провальных релизов 2022 года: мультфильм "Базз Спаситель" от Disney, а также "Вавилон" Дэмиена Шазелла.

Самые прибыльные фильмы 2022 года

"Аватар: Путь воды" — 531,7 миллиона долларов

"Топ Ган: Мэверик" — 391,1 миллиона долларов

"Миньоны: Грювитация" — 382 миллиона долларов

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" — 284 миллиона долларов

"Чёрная Пантера: Ваканда навеки" — 259 миллионов долларов

"Мир Юрского периода: Господство" — 229,7 миллиона долларов

"Бэтмен" — 177 миллионов долларов

"Кот в сапогах 2: Последнее желание" — 120 миллионов долларов

"Тор: Любовь и гром" — 103 миллиона долларов

"Улыбка" — 101 миллион долларов

"М3ГАН" — 78,8 миллиона долларов

"Там, где раки поют" — 74,7 миллиона долларов

"Чёрный телефон" — 67,8 миллиона долларов

"Крик 5" — 56,7 миллиона долларов

"Всё везде и сразу" — 32 миллиона долларов

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Самые провальные блокбастеры 2022 года