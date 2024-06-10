В частности, из-за завершения полномочий Совета по поддержке кинематографии и некорректных формулировок направлений. В материале узнаете, почему Госкино убивает украинское кино за наши же деньги.

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Какие условия питчинга от Госкино

В ведомстве сообщили, что Совет по государственной поддержке кинематографии распределил средства общего фонда государственного бюджета по формам государственной поддержки на 2024 год.

Добавили также, что к участию принимают такие виды кинопроектов:

Игровые и неигровые фильмы (как полнометражные, так и короткометражные).

Дебютные ленты.

Фильмы, созданные в копродукции.

Телесериалы.

Фильмы для детей.

Среди направлений конкурсного отбора:

Документирование военных преступлений и освещение героизма служб, которые защищают и обеспечивают жизнедеятельность общества во время войны, а также героизма людей разных профессий и волонтеров.

Фильмы о важных исторических фигурах в создании государства Украины, современных героев украинского народа и события, отражающие историю Украины.

Фильмы на тему патриотического воспитания детей и молодежи, основанные на украинской истории, культуре, традициях и ценностях, для формирования ценностных ориентиров и чувства патриотизма.

Для участия в конкурсном отборе субъекты кинематографии (далее – заявители) с 04 марта до 18:00 12 апреля 2024 года включительно должны заполнить и подать электронное заявление на участие.

Киносообщество возмущено из-за действий Госкино: подробности

В последние годы, после назначения Марины Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино, деятельность учреждения все чаще становится объектом публичной критики со стороны кинематографистов.

Сейчас, несмотря на общественный протест и последовательные поражения в судах, Госкино продолжает продвигать незаконное распределение почти 600 миллионов гривен бюджетных средств во время 19-го питчинга.

В своем сообщении Украинский киноинститут указывает на то, что Госкино ранее отменило результаты технического отбора на 18-й питчинг (2022 год) и теперь проводит новый. Однако, с учетом завершения каденции совета, все его решения могут быть обжалованы в суде.

Также споры вызвала формулировка направлений конкурсного отбора.

София Челяк отметила, что термин "документирование военных преступлений" не отражает полностью суть процесса. Она отметила, что это скорее описывает деятельность операторов во время выезда прокуроров или представителей уполномоченных организаций на места, где произошли военные преступления. Она заметила: "То есть, когда ты просто ходишь с телефоном и снимаешь руины, это еще не является фиксацией военных преступлений".

В комментариях с ней согласилась и гендиректор "Довженко-Центра" Елена Гончарук. А также свое мнение высказала режиссер, председатель Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич.

В своем комментарии под собственным сообщением, Госкино указали, что по их мнению документирования военных преступлений заключается в создании неигровых (документальных) фильмов, телефильмов или телесериалов, которые фиксируют реальные события и факты относительно войны России против Украины.

Многие представители культуры и обычных граждан Украины обратили внимание на то, что средства, которые бесцеремонно разворовывает Госкино, уже давно могли бы быть направлены на нужды Вооруженных Сил обороны.