Об этом сообщает 24 Канал. В материале узнаете больше о съемках продолжения сериала, с какими вызовами столкнулась съемочная группа во время работы над продолжением, и что ждет героев.

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Стартует 2 сезона сериала "Голова": что известно

События второго сезона сериала "Голова" происходят летом 2022 года. Поэтому суровые реалии военного времени станут частью сюжета, хотя прямых боевых действий в сериале показано не будет. Но некоторые герои будут участвовать в прямом противостоянии с оккупантами на фронте, другие будут заниматься волонтерскими делами и просто работать, чтобы поддерживать нормальную жизнь в тылу.

Основной вызов, который стоял перед нами, – это остаться смешными в этих сложных обстоятельствах, в которых мы все оказались после начала большой войны. Но, по моему мнению, когда мы смеемся, шутим над какими-то сложными и серьезными вещами, эти темы становятся для нас не такими болезненными. И именно чувство юмора придает нам силы, выводит нас из депрессивного состояния и дает толчок, чтобы двигаться и жить дальше,

– отмечает режиссер сериала.



Команда сериала "Голова" / Фото Пресс-служба

По сюжету, Антон возвращается из Америки после начала полномасштабного вторжения и отчаянно борется со всеми проблемами, которые свалились на жителей села Антоновка. Война заставила его повзрослеть, стать более серьезным и целеустремленным.

Он понимает, что несет ответственность за людей, за их благосостояние и жизнь. Исполнитель роли Антона актер Евгений Лесничий признается, что в отличие от своего героя никогда не хотел стать чиновником, а потому не воспринял съемки в этом сериале как возможность получить какой-то опыт руководящей работы.

Мой персонаж имеет большие амбиции, но часто действует эмоционально. И это иногда приводит к противоречивым решениям. В то же время у него есть потенциал и желание расти, что является ценным в такой сфере. Что касается меня, то, честно говоря, я никогда серьезно не думал о чиновничьей работе. Поэтому во время съемок не пытался получить какого-то специфического управленческого опыта. Для меня это была актерская задача! Я и в дальнейшем больше вижу себя в творческой сфере, чем на руководящей должности,

– говорит Евгений Лесничий.

Как признается режиссер Олег Туранский, при работе над продолжением "Головы" учитывались определенные замечания, которые были у зрителей после первого сезона. Он подчеркивает, что группа ставила перед собой задачу – сделать сериал не только смешным, но и близким и понятным украинцам.

"Сериал "Голова" очень нравится молодежи. Для них он – как дыхание свежего воздуха. Причем воздух своего, своей культуры. Им близки главные герои, потому что они также молодые люди. Но в сериале также задействована целая плеяда высококлассных актеров старшего поколения. Их герои проповедуют какие-то свои, присущие их возрасту ценности. И именно благодаря этому расширяется возрастная аудитория сериала. То есть его могут, условно говоря, смотреть и студенты, и пенсионеры. Каждый из зрителей увидит знакомые для себя ситуации и сможет посмеяться над ними", – говорит Туранский.



Съемки сериала "Голова" / Фото Пресс-служба

Во второй части сериала более развернутое продолжение получат истории некоторых героев, которые появлялись в первом сезоне только в двух сериях. В частности значительно расширилась роль актера Александра Мельника, который играет ветеринара Пашу.

Также к своей роли в продолжении вернулся и украинский актер Александр Рудинский, что недавно снялся в историческом сериале "Декамерон", премьера которого состоялась на Netflix 25 июля. Александр снимается в проектах за рубежом. Но все равно развитие карьеры в Украине и наши фильмы и сериалы для него всегда в приоритете. А сериал "Голова" считает одним из своих любимых и удачных проектов.

В основном вся моя фильмография связана с украинскими проектами. Сейчас там только несколько названий зарубежных фильмов. Можно сказать, что я только делаю первые шаги годы за рубежом. Раньше себе всегда говорил, что сначала должен создать что-то здесь, в Украине, и быть кем-то для своих людей. А уже потом двигаться дальше. Сейчас это происходит,

– говорит Александр Рудинский.

Конечно, что в продолжении зрители увидят нескольких новых героев. Например, у Сони, бывшей девушки Антона, появится новый парень. Однако такой видный Антон тоже не останется без женского внимания. Поэтому любовный треугольник, который образовался в первом сезоне, в продолжении постепенно трансформируется в любовный квадрат. Кроме того, вместе с Антоном из Америки приедет его друг, молодой американец Джош, который хочет написать книгу о том, как живут люди в Украине в условиях войны. В этой роли снялся актер Ираклий Маруашвили.

Отдельно можно отметить, что работа в этом сериале дала возможность в условиях войны встретиться супругам актеров Владимиру Ращуку и Виктории Билан-Ращук.

Владимир Ращук с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину от врага в рядах батальона "Свобода". Однако во время кратковременных отпусков и когда его подразделение находится на ротации, он умудряется успеть поработать и на съемочной площадке. Работа над продолжением сериала "Голова" дала ему возможность не только вернуться к любимой профессии, но и провести время с любимой женой, которая также играет одну из ролей в нем.

Хотелось бы, чтобы таких совпадений было больше. Во-первых, потому, что Володя профессионал. Приятно смотреть, как он работает, ответственно относится к своему делу. Во-вторых, просто классно и важно быть рядом с любимым. В этом сезоне "Головы" мы были вместе только в одной сцене – сцене свадьбы. Но у каждого из нас была своя линия,

– рассказывает Виктория Билан-Ращук.



Виктория и Владимир Ращук на съемках сериала / Фото Пресс-служба

Безусловно, что реалии военного времени наложили определенные ограничения на работу съемочной группы. Из-за необходимости соблюдать комендантский час авторам сериала пришлось частично сократить в сценарии ночные сцены.

Однако, несмотря на все сложности – плотный график, воздушные тревоги и какие-то другие проблемы, все члены съемочной группы работали с полной отдачей, находя утешение в съемочном процессе и пытаясь выполнить свою работу как можно лучше.