Фильм "20 дней в Мариуполе" стал претендентом от Украины на премию Оскар-2024

Украинский Оскаровский комитет 18 сентября избрал фильм, представляющий Украину среди претендентов на премию Оскар-2024 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

Фильм был избран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, главой которого является режиссер Валентин Васянович ("Атлантида", "Отблеск"). В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Териконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

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"20 дней в Мариуполе" – претендент от Украины на премию Оскар-2024

Мощный документальный фильм лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова показывает работу международных журналистов из команды Associated Press в окруженном Мариуполе. Они зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Победы фильма:

Приз зрительских симпатий, Программа World Cinema Documentary, кинофестиваль "Санденс", 2023;

Лучший фильм Национального конкурса, Приз зрительских симпатий, международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, 2023 год.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер

Кстати, недавно фильм "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым документальным фильмом в Украине. Он стартовал в кинопрокате 31 августа и за первые 5 дней собрал более 530 тысяч гривен. Прокат фильма продолжается, вы можете просмотреть его в кинотеатрах Украины.