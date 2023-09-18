Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є режисер Валентин Васянович ("Атлантида", "Відблиск"). У національному відборі брали участь п'ять фільмів: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенка та "ШТТЛ" Адрієна Уолтера.

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"20 днів у Маріуполі" – претендент від України на премію Оскар-2024

Потужна документальна стрічка лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова показує роботу міжнародних журналістів з команди Associated Press в оточеному Маріуполі. Вони зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Перемоги фільму:

Приз глядацьких симпатій, Програма World Cinema Documentary, кінофестиваль "Санденс", 2023 рік;

Найкращий фільм Національного конкурсу, Приз глядацьких симпатій, міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, 2023 рік.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер

До слова, нещодавно стрічка "20 днів у Маріуполі" стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. Він стартував у кінопрокаті 31 серпня і за перші 5 днів зібрав понад 530 тисяч гривень. Прокат стрічки триває, ви можете переглянути його в кінотеатрах України.