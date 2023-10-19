Фильм рассказывает о первых неделях российского вторжения в Украину в городе Мариуполь. Он охватывает гуманитарный кризис, вызванный осадой города, массовые захоронения, преступления, совершенные российскими войсками, работу медицинского персонала и бомбардировку роддома. Почему в Сербии отменили показ фильма и как отреагировал режиссер, читайте дальше.

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Почему в Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Сербская радикальная партия (СРП) осудила документальный фильм "20 дней в Мариуполе", созданный украинским журналистом, писателем и режиссером Мстиславом Черновым. Партия считает, что фильм содержит антироссийскую пропаганду и требует его запрета по всей стране.

Представители партии отметили, что показ документального фильма об оккупации Мариуполя российской армией "противоречит официальной политике Республики Сербия". Напомним, что правительство Сербии принимает "нейтральную позицию" по поводу событий, связанных с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Свою позицию они также объяснили тем, что УРП "поддерживает Россию и выражает мнение большинства народа Сербии". Они подчеркивают, что такая их позиция должна быть учтена, поскольку "показ фильма повлек бы за собой провокацию сербского народа и мог бы повлиять на отношение к России".

Впрочем, важно отметить, что организаторы показа не согласны с позицией СРП. Об этом они сообщили на сайте Beldocs Echo.

Для нас важно, чтобы вы знали, что Beldocs не стоит за этим решением и не участвовал в нем. Мы считаем, что каждый показ этого фильма перед сербским зрителем – важен, и мы приложим все усилия, чтобы показать этот фильм снова как можно быстрее,

– говорится в заявлении.

Известно, что показ фильма был запланирован в Современной галерее культурного центра Лазарева в рамках фестиваля документального кино Beldocs Echo и вход для зрителей был свободным. Речь шла не о том, чтобы заработать на показе фильма, а о том, чтобы популяризировать правду о войне в Украине.

Как отреагировал на отмену показа фильма режиссер Мстислав Чернов

Мстислав Чернов прокомментировал решение Сербской радикальной партии так:

Команде досадно слышать новости об отмене показов фильма в Сербии. Нашей целью всегда было и будет делать все, чтобы мир видел и помнил о трагедиях людей, потерявших свои семьи, свой город и свои жизни во время осады Мариуполя,

– сказал Чернов.



Режиссер Мстислав Чернов / Фото из фейсбука

Фильм "20 дней в Мариуполе" имеет множество одобрительных отзывов сознательных людей по всему миру. Приглашаем вас к просмотру тоже.

"20 дней в Мариуполе": смотреть онлайн трейлер фильма