Фільм розповідає про перші тижні російського вторгнення в Україну у місті Маріуполь. Він охоплює гуманітарну кризу, спричинену облогою міста, масові поховання, злочини, вчинені російськими військами, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку. Чому у Сербії скасували показ фільму та як відреагував режисер, – читайте далі.

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Чому у Сербії скасували показ фільму "20 днів у Маріуполі"

Сербська радикальна партія (СРП) осудила документальний фільм "20 днів у Маріуполі", створений українським журналістом, письменником і режисером Мстиславом Черновим. Партія вважає, що стрічка містить антиросійську пропаганду та вимагає його заборони по всій країні.

Представники партії відзначили, що показ документального фільму про окупацію Маріуполя російською армією "суперечить офіційній політиці Республіки Сербія". Нагадаємо, що уряд Сербії приймає "нейтральну позицію" щодо подій, пов'язаних з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Свою позицію вони також пояснили тим, що СРП "підтримує Росію і виражає думку більшості народу Сербії". Вони наголошують, що така їхня позиція повинна бути врахована, оскільки "показ фільму спричинив би провокацію сербського народу та міг би вплинути на ставлення до Росії".

Утім, важливо зазначити, що організатори показу не погоджуються з позицією СРП. Про це вони повідомили на сайті Beldocs Echo.

Для нас важливо, щоб ви знали, що Beldocs не стоїть за цим рішенням і не брав участі в ньому. Ми вважаємо, що кожен показ цього фільму перед сербським глядачем – важливий, і ми докладемо всіх зусиль, щоб показати цей фільм знову якнайшвидше,

– йдеться у заяві.

Відомо, що показ фільму було заплановано в Сучасній галереї лазаревацького культурного центру в межах фестивалю документального кіно Beldocs Echo і вхід для глядачів був вільним. Тож йшлося не про те, щоб заробити на показі фільму, а про те, щоб популяризувати правду про війну в Україні.

Як відреагував на скасування показу фільму режисер Мстислав Чернов

Мстислав Чернов прокоментував рішення Сербської радикальної партії так:

Команді прикро чути новини про скасування показів фільму в Сербії. Нашою метою завжди було й буде робити все, щоб світ бачив і пам'ятав про трагедії людей, які втратили свої сім'ї, своє місто й свої життя під час облоги Маріуполя,

– сказав Чернов.



Режисер Мстислав Чернов / Фото з фейсбуку

Фільм "20 днів у Маріуполі" має безліч схвальних відгуків від свідомих людей по цілому світу. Тож запрошуємо вас до перегляду також.

"20 днів у Маріуполі": дивитись онлайн трейлер фільму