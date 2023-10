Кіберспорт не стоїть на місці та постійно розвивається. А для деяких гравців він став повноцінною роботою. Відповіді на всі питання, що стосуються кіберспорту, ви можете знайти у новій добірці документалок, яку 24 Канал підготував спільно з партнером Favbet.

Free to Play / "Вільна гра"

Рік: 2014

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет розгортається навколо трьох професійних гравців з різних країн – Бенедикта "Hyhy" Ліма, Данила "Dendi" Ішутіна та Клінтона "Fear" Луміса. На першому міжнародному турнірі з гри Dota 2 вони борються за призи в мільйон доларів США. Турнір з таким призовим фондом назавжди змінив ставлення до кіберспорту та надав нового значення життю найкращих гравців світу. Переглянувши Free to Play, зрозумієте, на які випробування та жертви йдуть кіберспортсмени заради участі у престижних змаганнях.

До слова, Данило Ішутін – це український кіберспортсмен родом зі Львова. З 2010 по 2018 роки виступав за команду Natus Vincere, де став переможцем турніру The International з Dota 2.

Free to Play: дивіться онлайн трейлер фільму

Beyond the Game / "Більше, ніж гра"

Рік: 2008

Країна: Нідерланди

Рейтинг IMDb: 6,2

Це документальний фільм про гравців World Championship 2007 Warcraft III. У головних ролях – голландський гравець "Grubby" і китайський гравець "Sky".

Beyond the Game у перекладі означає "Поза межами гри" – девіз Всесвітніх кіберігор, який є центральним у стрічці, оскільки головні герої змагаються, щоб захистити або відновити чемпіонський титул у глобальному фіналі Всесвітніх кіберігор 2007 у Сіетлі, штат Вашингтон.

Beyond the Game: дивіться онлайн трейлер фільму

All Work All Play / "Все робота, все гра"

Рік: 2015

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,1

Це документальний фільм про життя та боротьбу людей за те, щоб стати професійними геймерами. Сюжет зосереджений на професійних гравцях League of Legends, які змагаються за місця на Intel Extreme Masters World Championship – щорічному змаганні з кіберспорту, яке проводиться в польському місті Катовіце.

Також у стрічці розповідається про Міхала "Кармака" Блічарца – директора ESL. Глядачі дізнаються, яким був його ріст від ігрового ентузіаста до організатора чемпіонату IEM.

All Work All Play: дивіться онлайн трейлер фільму

Against The Odds / "Проти шансів"

Рік: 2016

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,5

Це детальна розповідь про те, як Team OG повернулася з низів, щоб виграти The International 18, стати тріумфатором та отримати призову винагороду – 12 мільйонів доларів США. Участь у цьому турнірі разом з командою, яка ніколи раніше не грала разом, включаючи колишнього тренера, якого задрафтували в останній момент – ці професіонали в Dota 2 здобули найбільший приз у світі кіберспорту, вразивши всі очікування.

Фільм високо оцінили поціновувачі кіно, тому він точно сподобається не лише геймерам.

Against The Odds: дивіться онлайн трейлер фільму

