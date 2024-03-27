Многие решились посмотреть ленту, но также есть и те, кому до сих пор трудно переживать эти эмоции снова. В частности, Сергей Притула признавался, что до сих пор не посмотрел "20 дней в Мариуполе", однако говорит, что впоследствии найдет в себе силы, чтобы это сделать.

Рекомендуем Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, которые стоят внимания

"20 дней в Мариуполе" установил рекорд по просмотрам на украинских стримингах

На платформе Megogo этот фильм возглавил общий рейтинг фильмов, а его посмотрели 21 тысяча пользователей.

Такой результат говорит о глубоком уважении украинцев к команде фильма, желание отметить и поддержать отечественный кинематограф,

– отметила руководитель по маркетингу Megogo Валерия Толочина.

В сервисе Takflix фильм "20 дней в Мариуполе" установил абсолютный рекорд просмотров за всю историю существования стриминга. Хотя конкретное количество просмотров не уточняется, но лента опередила фильмы "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" от Надежды Парфан.

фильм "20 дней в Мариуполе" установил абсолютный рекорд просмотров за всю историю существования стриминга. Хотя конкретное количество просмотров не уточняется, но лента опередила фильмы "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" от Надежды Парфан. На "Киевстар ТВ" фильм опередил как украинские, так и зарубежные киноленты по популярности. В течение первых дней релиза, с 21 по 24 марта, "20 дней в Мариуполе" удерживался в топе просмотров на "Киевстар ТВ" и Volia TV. На последнем сервисе фильм собрал в пять раз больше просмотров, чем любые другие ленты в этом онлайн-кинотеатре.

"20 дней в Мариуполе" – первая в истории украинская кинолента, получившая Оскар

Это работа журналистов, которые, рискуя собственной жизнью, изложили правду о войне в Украине перед миром. Фильм уже был отмечен многими наградами за рубежом, включая престижную кинопремию BAFTA. Теперь украинские усилия вознаграждены и Оскаром.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Это не только признание за невероятный труд, но и возможность напомнить миру, что Украина уже два года переживает террор со стороны российских оккупантов.