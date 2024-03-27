"20 дней в Мариуполе" установил рекорды на украинских стримингах: сколько людей смотрели фильм
Источник:Forbes Украина
Уже в первый уикенд фильм "20 дней в Мариуполе", который получил Оскар, побил рекорды по просмотрам на украинских стриминговых платформах. Согласно сообщениям пресс-служб Megogo, "Киевстар ТВ", Takflix и Volia TV, кинокартина набрала наибольшее количество просмотров среди документальных лент.
Многие решились посмотреть ленту, но также есть и те, кому до сих пор трудно переживать эти эмоции снова. В частности, Сергей Притула признавался, что до сих пор не посмотрел "20 дней в Мариуполе", однако говорит, что впоследствии найдет в себе силы, чтобы это сделать.
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"20 дней в Мариуполе" установил рекорд по просмотрам на украинских стримингах
- На платформе Megogo этот фильм возглавил общий рейтинг фильмов, а его посмотрели 21 тысяча пользователей.
Такой результат говорит о глубоком уважении украинцев к команде фильма, желание отметить и поддержать отечественный кинематограф,
– отметила руководитель по маркетингу Megogo Валерия Толочина.
- В сервисе Takflix фильм "20 дней в Мариуполе" установил абсолютный рекорд просмотров за всю историю существования стриминга. Хотя конкретное количество просмотров не уточняется, но лента опередила фильмы "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" от Надежды Парфан.
- На "Киевстар ТВ" фильм опередил как украинские, так и зарубежные киноленты по популярности. В течение первых дней релиза, с 21 по 24 марта, "20 дней в Мариуполе" удерживался в топе просмотров на "Киевстар ТВ" и Volia TV. На последнем сервисе фильм собрал в пять раз больше просмотров, чем любые другие ленты в этом онлайн-кинотеатре.
"20 дней в Мариуполе" – первая в истории украинская кинолента, получившая Оскар
Это работа журналистов, которые, рискуя собственной жизнью, изложили правду о войне в Украине перед миром. Фильм уже был отмечен многими наградами за рубежом, включая престижную кинопремию BAFTA. Теперь украинские усилия вознаграждены и Оскаром.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
Это не только признание за невероятный труд, но и возможность напомнить миру, что Украина уже два года переживает террор со стороны российских оккупантов.