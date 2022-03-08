Как сообщает 24 канал, Довженко-Центр предложил пересмотреть важнейшие документальные и художественные ленты, которые лучше всего отражают самые трудные события, показывают несокрушимость наших киборгов и боевой дух народа.

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Напомним, ночью 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Уже 13-й день наши несокрушимые воины уничтожают врагов на пути к победе. Весь мир сейчас с Украиной, поддерживает украинский народ и осуждает войну, которую начал Путин.

Чтобы показать трагическую историю разных ракурсов, режиссеры и сценаристы создавали документальные и художественные фильмы, пронизанные горькой правдой. Они пытались как можно глубже и точнее передать самые тяжелые периоды, которые происходят в нашей стране, начиная с давних времен. С 1980 года киноведы рассказывают о дедовщине, Чернобыле, Евромайдане, войне на Донбассе...

А вот о российско-украинской войне 2022 года только начинают создавать фильмы. В частности, сейчас идет работа над проектом "Зима в огне 2", а также анонсировали документальную ленту "Два мужчины на войне", за которую отвечает американский ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

20 украинских фильмов для иностранцев, чтобы лучше понять события в Украине

"Кислородный голод" (1992 год);

"Чернобыль – Хроника тяжелых недель" (1987 год);

"Завтра праздник" (1987 год);

"Стена" (1988 год);

"Степени демократии" (1992 год);

"Varta1, Львов, Украина" (2015 год);

"Майдан" (2014 год);

"Черная тетрадь Майдана" (2014 год);

"Евромайдан. Черновой монтаж" (2014 год);

"Все пылает" (2014 год);

"Зима в огне: борьба Украины за свободу" (2015 год);

" Земля голубая, будто апельсин " (2020 год);

Земля голубая, будто апельсин "Тетрадь войны" (2020 год);

"Какофония Донбасса" (2018 год);

"Сильнее, чем оружие" (2019 год);

" Без явных признаков " (2018 год);

Без явных признаков "Атлантида" (2019 год);

"Донбасс" (2018 год);

"Киборги. Герои не умирают" (2017 год);

"Домой" (2019 год).

О некоторых из этих фильмов мы расскажем в Кино 24.

Кислородный голод

Режиссер: Андрей Дончик Особенность фильма: "Кислородный голод" – одна из первых лент эпохи Независимости и единственная картина Андрея Дончика. Сценарий основан на воспоминаниях молодого Юрия Андруховича и режиссера Андрея Дончика о службе в армии. Фильм снимали три года.

В центре истории – армия. "Деды" издеваются над молодыми армейцами – такая, к сожалению, традиция. Впрочем, среди солдат тот, которому не все равно, кто не готов терпеть издевательства, кто пытается отстаивать свое достоинство. Но его позиция приводит к еще большей агрессии "дедов". Рядовому Билыку придется пройти настоящее испытание на стойкость.

"Кислородный голод" 1991: смотрите видео

Киборги

Режиссер : Ахтем Сеитаблаев

Полнометражный художественный фильм о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

На экране – 6 бойцов. Все они разного возраста и характера. Есть добровольцы и контрактники. Вокруг них руины – это то, что осталось от Донецкого аэропорта. И чтобы враг не пошел дальше – они готовы защищать насмерть то, что осталось от аэропорта.

За их несокрушимость противники назвали их "Киборгами". В одноименном фильме рассказывается о двух неделях ожесточенных боев в ДАПе. ЗА вымышленными героями кроются настоящие истории защитников аэродрома.

"Киборги" 2017: смотрите трейлер

Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович

Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. В драматической ленте рассказывается о будущей победе в войне с Россией. Главные роли исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

2025-й год. В прошлом году Украина победила в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. На фоне опустошения рождается новая любовь,

– говорится в описании к фильму.

"Атлантида" стала первым украинским фильмом, который получил призовое место на Венецианском кинофестивале. В Украине премьера ленты запланирована на 5 ноября.

"Атлантида" 2019: смотрите трейлер

Тетрадь войны

Режиссер: Роман Любой

Режиссер Роман Любый решил сделать полнометражный документальный фильм, полностью смонтирован с видео, которые снимали бойцы АТО на свои телефоны и экшн-камеры. Герои в фильме не имеют имен, не знают названий ни городов, ни деревень. Лента сосредотачивается на том, чтобы передать состояние и ощущение войны. Всего в фильме 18 соавторов. Некоторые из них погибли, кто-то пожелал остаться анонимным. 13 октября состоялась онлайн-премьера фильма на платформе Takflix

"Тетрадь войны" 2021: смотрите трейлер .

Донбасс

Режиссер : Сергей Лозница

Это тринадцать коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. "Зеленые человечки" не могут вспомнить название своего "родного городка, здесь рядом". Немецкого журналиста на блокпосте встречают криком "фашиста поймали!". Здесь празднуют свадьбу и устраивают уличные расправы, экспроприированы во благо "республик" машины и деньги, живут в подвалах, спасаясь от обстрелов. Фильм Сергея Лозницы ищет ответ на вопрос: где в этом калейдоскопе проходит грань между правдой и вымыслом?

"Донбасс" 2018: смотрите трейлер

Домой

Режиссер: Нариман Алиев

Сентиментальная история о том, как везут тело сына, погибшего в АТО, в аннексированный Крым, чтобы похоронить его по всем мусульманским традициям. Фильм будет интересен тем, кто потерял связь с родней из-за войны и тем, кого такая ситуация тревожит до самого сердца. В центре истории – крымскотатарская семья, которая разделилась после аннексии украинского полуострова.

В Украине высоко оценили работу Наримана Алиева: лента стала обладателем гран-при Одесского кинофестиваля.

"Домой" 2019: смотрите трейлер

Без явных признаков

Режиссер : Алина Горловая

Документальный фильм изображает историю женщины-майора, которая возвращается с зоны боевых действий на Востоке Украины. Разговаривая с психологами, борясь с посттравматическим стрессовым расстройством и паническими атаками, она пытается вернуться к не то чтобы спокойной, но предыдущей нормальной жизни. Лента победила в национальном конкурсе DocudaysUA, а также получила специальную награду кинофестиваля DOK Leipzig в Германии. Ранее ее можно было увидеть на фестивалях или спецпоказах, а ко Дню защитника фильм вышел на платформе Takflix .

"Явных проявлений нет" 2018: смотрите трейлер

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