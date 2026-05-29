Трансляция церемонии состоялась на YouTube-канале Emmy Awards.

Смотрите также Их просто не узнать: как украинские актеры выглядели в школьные годы

"2000 метров до Андреевки" Чернова получил премию Эмми: что известно?

Состоялась 47-я церемония вручения премии News & Documentary Emmy Awards. В этом году мероприятие прошло в ночь на 29 мая.

Во время церемонии отметили украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки", который получил награду в номинации "Лучшая режиссура документального фильма".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Получать награду на сцену вышли сооператор ленты Александр Бабенко и продюсер фильма Мишель Мизнер.

Ежедневно украинские города подвергаются нападениям, а мирные жители погибают от ракет и бомб. Они прячутся, прикрывают своих детей, тушат пожары и дают отпор. Именно об этом наш фильм. О том, как, несмотря на нападения, несмотря на предательство, украинцы выжили и больше не являются жертвами. Они имеют свободу действий, имеют голос,

– сказала Мишель.

Главную награду вечера в документальных категориях получил фильм "Премьер-министр" режиссера Линдси Утц и Мишель Уолш. Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм".

Что стоит знать о фильме "2000 метров до Андреевки"?

"2000 метров до Андреевки" – украинский документальный фильм режиссера Мстислава Чернова, автора ленты "20 дней в Мариуполе", которая принесла Украине первый Оскар в категории полнометражного документального кино.

Премьера фильма "2000 метров до Андреевки" состоялась 28 августа 2025 года. С тех пор лента была номинирована и отмечена рядом престижных кинонаград, в частности на Sundance 2025.

Что важно, фильм мог претендовать и на номинацию премии Оскар 2026, однако Киноакадемия не включила его в список номинантов. Зато среди претендентов оказался фильм "Мистер Никто против Путина", над которым работал российский режиссер.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на это, "2000 метров до Андреевки" получил признание на многих других важных кинопремиях. И это особенно важно, ведь Мстислав Чернов показал российско-украинскую войну сквозь призму украинских военных, которые ежедневно преодолевают тяжелые километры, держат оборону и освобождают стратегически важные города и села Украины.

Режиссер лично сопровождал украинских военных и работал рядом с ними, поэтому стремился максимально правдиво показать зрителю реалии войны.