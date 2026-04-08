На этот раз фильм получил сразу несколько номинаций на Эмми в области документалистики. Об этом сообщили организаторы премии.

Рекомендуем Что включить, пока готовишь пасху: 3 легких фильма для настроения

"2000 метров до Андреевки" номинировали на Эмми: в каких категориях?

Фильм "2000 метров до Андреевки" отметили сразу в шести номинациях премии Эмми. В частности, лента представлена в категориях:

лучший документальный фильм,

лучший документальный фильм о современных событиях,

лучший сценарий,

лучшая режиссерская работа,

лучшая операторская работа,

лучший монтаж.

К счастью, в мире до сих пор есть престижные кинопремии, которые обращают внимание на действительно стоящие ленты, а не поддаются влиянию пропаганды. В частности, в отличие от ситуации с премией Оскар.

Кроме того, на своей странице в инстаграме режиссер фильма "2000 метров до Андреевки" Мстислав Чернов сообщил, что лента также номинирована на премию Джорджа Фостера.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Что стоит знать о фильме "2000 метров до Андреевки"?