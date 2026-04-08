Цього разу фільм отримав одразу кілька номінацій на Еммі у галузі документалістики. Про це повідомили організатори премії.
"2000 метрів до Андріївки" номінували на Еммі: у яких категоріях?
Фільм "2000 метрів до Андріївки" відзначили одразу в шести номінаціях премії Еммі. Зокрема, стрічка представлена у категоріях:
- найкращий документальний фільм,
- найкращий документальний фільм про сучасні події,
- найкращий сценарій,
- найкраща режисерська робота,
- найкраща операторська робота,
- найкращий монтаж.
На щастя, у світі й досі є престижні кінопремії, які звертають увагу на справді вартісні стрічки, а не піддаються впливу пропаганди. Зокрема, на відміну від ситуації з премією Оскар.
Крім того, на своїй сторінці в інстаграмі режисер фільму "2000 метрів до Андріївки" Мстислав Чернов повідомив, що стрічка також номінована на премію Джорджа Фостера.
Що варто знати про фільм "2000 метрів до Андріївки"?
- "2000 метрів до Андріївки" – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим.
- Стрічка отримала надзвичайно високі оцінки критиків.
- В український прокат вона вийшла 28 серпня 2025 року.
- Рейтинг фільму на IMDb становить 8,4 із 10, що свідчить про його значний успіх.
- Фільм був номінований на низку престижних премій, зокрема Sundance Film Festival, а також премії Гільдії та BAFTA Awards.