Цього разу фільм отримав одразу кілька номінацій на Еммі у галузі документалістики. Про це повідомили організатори премії.

"2000 метрів до Андріївки" номінували на Еммі: у яких категоріях?

Фільм "2000 метрів до Андріївки" відзначили одразу в шести номінаціях премії Еммі. Зокрема, стрічка представлена у категоріях:

найкращий документальний фільм,

найкращий документальний фільм про сучасні події,

найкращий сценарій,

найкраща режисерська робота,

найкраща операторська робота,

найкращий монтаж.

На щастя, у світі й досі є престижні кінопремії, які звертають увагу на справді вартісні стрічки, а не піддаються впливу пропаганди. Зокрема, на відміну від ситуації з премією Оскар.

Крім того, на своїй сторінці в інстаграмі режисер фільму "2000 метрів до Андріївки" Мстислав Чернов повідомив, що стрічка також номінована на премію Джорджа Фостера.

