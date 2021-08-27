Сколько сезонов сериала – пока не сообщается, но известно, что все они будут рассказывать о людях с различными психическими расстройствами.
Читайте также Netflix показал тизер фильма "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем
Первый сезон документальной ленты будет иметь 4 эпизода, в которых покажут кадры допросов Билли, интервью с врачами и полицейскими, которые исследовали дело, а также трогательные ролики с друзьями и родными.
Режиссером картины стал Оливье Мегатон, ранее работавший над такими проэктам как "Перевозчик 3" и "Последние дни американской преступности".
"Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана" 2021: смотрите трейлер первого сезона
Ленты про Билли Миллигана
- "Идентификация", 2003 год. Фильм рассказывает о попытках психиатра доказать множественное расстройство личности серийного убийцы. Кинокритики утверждают, что сюжет ленты сильно похож на описание расстройства Миллигана, однако авторы картины не дают никаких ссылок на реальные события;
- Сегоди продолжаются съемки сериала "Переполненная комната". Интересно, что сценарий написал Тодд Графф еще в 1997 году. За все годы существования проекта желание сыграть главную роль показывали такие звезды: Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл и другие. Однако, вероятно, что главную роль сыграет Том Холланд;
- Телепередача "Фрэнки-шоу", в которой есть серия про Билли Миллигана;
- Некоторые факты из хоррора "Сплит" режиссера Найта Шьямалана взяли из жизни Билли.
Кто такой Билли Миллиган?
Один из самых известных людей с диагнозом "множественная личность" в истории психиатрии. В 1970-х годах Билли Миллиган совершил несколько ограблений и изнасилований. Однако его признали невиновным из-за его уникального психического расстройства. В то же время его направили на лечение.