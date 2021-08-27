24 личности Билли Миллигана в трейлере сериала "Монстры внутри"

Netflix опубликовал трейлер первого сезона сериала "Переполненная комната", который расскажет о феномене Билли Миллигана под названием "Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана". Премьера ленты состоится 22 сентября 2021 года.

Сколько сезонов сериала – пока не сообщается, но известно, что все они будут рассказывать о людях с различными психическими расстройствами.

Читайте также Netflix показал тизер фильма "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем

Первый сезон документальной ленты будет иметь 4 эпизода, в которых покажут кадры допросов Билли, интервью с врачами и полицейскими, которые исследовали дело, а также трогательные ролики с друзьями и родными.

Режиссером картины стал Оливье Мегатон, ранее работавший над такими проэктам как "Перевозчик 3" и "Последние дни американской преступности".

"Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана" 2021: смотрите трейлер первого сезона

Ленты про Билли Миллигана

"Идентификация" , 2003 год. Фильм рассказывает о попытках психиатра доказать множественное расстройство личности серийного убийцы. Кинокритики утверждают, что сюжет ленты сильно похож на описание расстройства Миллигана, однако авторы картины не дают никаких ссылок на реальные события;

, 2003 год. Фильм рассказывает о попытках психиатра доказать множественное расстройство личности серийного убийцы. Кинокритики утверждают, что сюжет ленты сильно похож на описание расстройства Миллигана, однако авторы картины не дают никаких ссылок на реальные события; Сегоди продолжаются съемки сериала "Переполненная комната" . Интересно, что сценарий написал Тодд Графф еще в 1997 году. За все годы существования проекта желание сыграть главную роль показывали такие звезды: Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл и другие. Однако, вероятно, что главную роль сыграет Том Холланд;

. Интересно, что сценарий написал Тодд Графф еще в 1997 году. За все годы существования проекта желание сыграть главную роль показывали такие звезды: Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл и другие. Однако, вероятно, что главную роль сыграет Том Холланд; Телепередача "Фрэнки-шоу" , в которой есть серия про Билли Миллигана;

, в которой есть серия про Билли Миллигана; Некоторые факты из хоррора "Сплит" режиссера Найта Шьямалана взяли из жизни Билли.