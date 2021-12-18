3 интересных фильма Стивена Спилберга, с которыми вы не потеряете свое время

Культовый голливудский кинорежиссер Стивен Спилберг сегодня отмечает свое 75-летие. Редакция Кино 24 не смогла обойти столь важную дату творца и создала для вас подборку с его фантастическими проектами.

Творческое наследие Стивена Спилберга составляют фантастические ленты, среди них: легендарные "Список Шиндлера", "Назад в будущее", "Трансформеры", "Челюсти", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и другие. Мы выбрали самые интересные фильмы, которые вы можете посмотреть на выходных и убедиться еще раз в необычайном таланте режиссера.

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3 интересных фильма Стивена Спилберга

Вестсайдская история, 2021 год

драма, романтика, мюзикл

За основу сюжета "Вестсайдской истории" взяли бродвейский мюзикл, который является адаптацией знаменитой истории любви "Ромео и Джульетты". Это фильм о влюбленной паре, которая находится в двух враждующих уличных бандах. Авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных героев в Нью-Йорк в 1957 году.

Недавно проходила премьера в украинских кинотеатрах. Главные роли в фильме сыграли:

Энсел Эльгорт;

Рэйчел Зеглер;

Рита Морено;

Дэвид Альварес.

Лента Стивена Спилберга не прошла цензуру в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Омане и Кувейте из-за персонажа-трансгендера Анибодис. Его сыграла небинарная актриса Айрис Минас. Ранее с такой историей столкнулся супергеройский фильм "Вечные".

"Вестсайдская история": смотрите трейлер

Первому игроку приготовиться, 2018 год

приключения, научная фантастика7,4

События в фильме происходят в скором будущем – в 2045 году. Мир работает в период коллапса и абсолютного хаоса. Единственным развлечением для людей, живущих в руинах, остается культовая игра, которая называется "Оазис", виртуальный мир которой полон приключений и радостей. И, конечно, миллионы людей на планете начинают ее играть с целью обогатиться. Однажды к ней решает присоединиться юноша, по имени Уэйд Уоттс и он попадает в опасную охоту на сокровище.

"Первому игроку приготовиться": смотрите трейлер

Линкольн, 2012 год

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Эта лента покорит зрителей с первых минут, ведь атмосфера и главный актер Дэниел Дэй-Льюис не оставляют сомнений в реалистичности этой истории. В центре событий – президент США Авраам Линкольн. В середине 19 века он столкнулся с непростыми реалиями и должен был сделать непростое политическое решение: принять или отклонить поправку, которая отменяет рабство, и завершить гражданскую войну. И никто из оппонентов Линкольна не верил, что он сможет устранить две проблемы. Однако какую цену будут иметь действия президента – можно понять из исторических фактов или просмотрев фильм.

"Линкольн": смотрите трейлер к фильму