Творчий доробок Стівена Спілберга складають фантастичні стрічки, серед них: легендарні "Список Шиндлера", "Назад в майбутнє", "Трансформери", "Щелепи", "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" та інші. Ми обрали новіші цікаві фільми, які ви можете переглянути на вихідних і переконатися ще раз у надзвичайному таланті режисера.

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5 цікавих фільмів Стівена Спілберґа

Вестсайдська історія, 2021 рік

Жанр: драма, романтика, мюзикл

Рейтинг IMDb: 8

За основу сюжету "Вестсайдської історії" взяли бродвейський мюзикл, що є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти". Це фільм про закохану пару, яка перебуває у двох неприязних вуличних бандах. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.

Нещодавно відбувалася прем’єра в українських кінотеатрах. Головні ролі у фільмі зіграли:

Енсель Ельгорт;

Рейчел Зеглер;

Ріта Морено;

Девід Альварес.

Цікавий факт. Стрічка Стівена Спілберга не пройшла цензуру в Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі, Бахрейні, Омані та Кувейті через персонажа-трансгендера Анібодіс. Його зіграла небінарна актриса Айріс Мінас. Раніше з такою історією стикнувся супергеройський фільм "Вічні".

"Вестсайдська історія": дивіться трейлер

Першому гравцю приготуватися, 2018 рік

Жанр: пригоди, наукова фантастика

Рейтинг IMDb: 7,4

Події у фільмі відбуваються у недалекому майбутньому – у 2045 році. Світ функціонує у період колапсу й абсолютного хаосу. Єдиною розвагою для людей, які живуть у руїнах, залишається культова гра, яка називається "Оазис", віртуальний світ якої сповнений пригод і радостей. І, звісно, мільйони людей на планеті починають її грати з метою збагатитися. Одного дня до неї вирішує приєднатися юнак, на ім'я Вейд Воттс і він потрапляє у небезпечне полювання на скарб.

"Першому гравцю приготуватися": дивіться трейлер

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Лінкольн, 2012 рік

Жанр: біографічна драма, історичний

Рейтинг IMDb: 7,3

Ця стрічка підкорить глядачів з перших хвилин, адже атмосфера і головний актор Деніел Дей-Льюїс не залишають сумнівів у реалістичності цієї історії. У центрі подій – президент США Авраам Лінкольн. В середині 19 століття він зіткнувся з непростими реаліями та повинен був зробити непросте політичне рішення: прийняти чи відхилити поправку, яка скасовує рабство, та завершити громадянську війну. І ніхто з опонентів Лінкольна не вірив, що він зуміє ліквідувати дві проблеми. Однак яку ціну матимуть дії президента – можна зрозуміти з історичних фактів чи з перегляду стрічки.

"Лінкольн": дивіться трейлер до фільму