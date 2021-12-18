Творчий доробок Стівена Спілберга складають фантастичні стрічки, серед них: легендарні "Список Шиндлера", "Назад в майбутнє", "Трансформери", "Щелепи", "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" та інші. Ми обрали новіші цікаві фільми, які ви можете переглянути на вихідних і переконатися ще раз у надзвичайному таланті режисера.
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5 цікавих фільмів Стівена Спілберґа
Вестсайдська історія, 2021 рік
За основу сюжету "Вестсайдської історії" взяли бродвейський мюзикл, що є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти". Це фільм про закохану пару, яка перебуває у двох неприязних вуличних бандах. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.
Нещодавно відбувалася прем’єра в українських кінотеатрах. Головні ролі у фільмі зіграли:
- Енсель Ельгорт;
- Рейчел Зеглер;
- Ріта Морено;
- Девід Альварес.
"Вестсайдська історія": дивіться трейлер
Першому гравцю приготуватися, 2018 рік
Події у фільмі відбуваються у недалекому майбутньому – у 2045 році. Світ функціонує у період колапсу й абсолютного хаосу. Єдиною розвагою для людей, які живуть у руїнах, залишається культова гра, яка називається "Оазис", віртуальний світ якої сповнений пригод і радостей. І, звісно, мільйони людей на планеті починають її грати з метою збагатитися. Одного дня до неї вирішує приєднатися юнак, на ім'я Вейд Воттс і він потрапляє у небезпечне полювання на скарб.
"Першому гравцю приготуватися": дивіться трейлер
Лінкольн, 2012 рік
Ця стрічка підкорить глядачів з перших хвилин, адже атмосфера і головний актор Деніел Дей-Льюїс не залишають сумнівів у реалістичності цієї історії. У центрі подій – президент США Авраам Лінкольн. В середині 19 століття він зіткнувся з непростими реаліями та повинен був зробити непросте політичне рішення: прийняти чи відхилити поправку, яка скасовує рабство, та завершити громадянську війну. І ніхто з опонентів Лінкольна не вірив, що він зуміє ліквідувати дві проблеми. Однак яку ціну матимуть дії президента – можна зрозуміти з історичних фактів чи з перегляду стрічки.
"Лінкольн": дивіться трейлер до фільму