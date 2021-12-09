Римейк культового бродвейського мюзиклу "Вестсайдська історія" спіткала та ж доля, що й супергеройський фільм "Вічні". Стрічка Стівена Спілберга не пройшла цензуру в Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі, Бахрейні, Омані та Кувейті через персонажа-трансгендера Анібодіс. Його зіграла небінарна актриса Айріс Мінас.

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У Саудівській Аравії та Кувейті дуже сувора цензура, тому "Вестсайдську історію" взагалі відмовилися видавати у прокат. Натомість цензори інших країн звернулись до студії Disney з проханням внести корективи. Однак та відмовилася.

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Зауважимо, усього місяць тому країни Близького сходу відмовили у прокаті картині "Вічні". Причиною цього стали романтичні сцени за участю першого ЛГБТ-супергероя всесвіту Marvel — Фастоса.

Коротко про мюзикл "Вестсайдська історія"

За основу сюжету "Вестсайдської історії" взяли бродвейський мюзикл, що є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти". Це фільм про закохану пару, яка перебуває у двох ворогуючих вуличних бандах.

У головній ролі дебютувала 20-річна колумбійська актриса Рейчел Зеглер, яку Disney обрав на роль Білосніжки в майбутній екранізації. Крім того, у фільмі зіграв Енсел Елгорт – зірка стрічок "На драйві" та "Щиголь". Сценарій мюзиклу розробив іменитий драматург Тоні Кашнер.

"Вестсайдська історія" мала з'явитися в кінотеатрах ще 2020 року, але прем'єру відклали через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

"Вестсайдська історія": дивіться трейлер