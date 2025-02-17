Новый сезон будет насчитывать 8 эпизодов, что позволит глубже раскрыть персонажей и сюжетные линии. Выходить серии, вероятно, будут по одному эпизоду в неделю. В материале узнаете больше о деталях сюжета и где смотреть 3 сезон ленты.

Смотрите также Реальная история, что пробирает до мурашек: что известно о фильме "Камень, бумага, ножницы"

3 сезон сериала "Белый лотос": детали сюжета и где смотреть ленту

"Белый лотос" – американский сатирический комедийно-драматический антологический телесериал, создан, написан и режиссирован Майком Уайтом. Премьера первого сезона сериала состоялась 11 июля 2021 года на телеканале HBO. Сериал быстро завоевал популярность, поэтому уже сейчас вы можете посмотреть новейшие эпизоды 3 сезона.

Как и в первых двух сезонах, снятых на Гавайях и на Сицилии соответственно, в центре сюжета "Белого лотоса" снова окажутся гости одного из отелей сети.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Вокруг их историй будут разворачиваться комедийные, драматические и иногда трагические события, что характерно для этого сериала. Однако на этот раз большинство персонажей будут совершенно новыми, что позволит снова увидеть многообразие жизненных ситуаций и проблем, с которыми сталкиваются люди из разных уголков мира.

Местом действия нового сезона станет роскошный курорт в Таиланде.

Для украинских зрителей доступность сериала не станет проблемой: третий сезон можно будет посмотреть на таких популярных платформах, как Megogo і Sweet.tv.