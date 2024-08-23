Накануне Дня Независимости Украины Кино 24 расскажет о лентах, которые завоевали успех во всем мире. Это фильмы, получившие престижные награды или собравшие миллионы в мировом прокате.

Интересно О настоящей женской мести: в Украине состоялась премьера фильма "Конотопская ведьма"

"Мавка. Лесная песня"

Фэнтезийный анимационный фильм повествует о двух мирах – человеческий и волшебный. Главной темой является любовная линия между лесной Мавкой и крестьянином Лукашем и их борьба с Килиной. Это злодейка, которая хочет завладеть лесным источником.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн

Мультфильм стал самым кассовым украинским фильмом. Он вышел в прокат в 49 странах мира и собрал 15,8 миллионов долларов. Иностранные критики согласились, что эта лента напоминает современные фильмы о принцессах.

"Племя"

Лента 2014 года рассказывает историю Сергея, парня, который 1 сентября прибывает в интернат для людей с недостатками слуха. Там он становится частью криминальной группировки под названием "Племя" и влюбляется в девушку.

"Племя": смотрите трейлер онлайн

Это первый в мире фильм, снятый без единого слова или субтитров, только на украинском жестовом языке. Его представили на более 100 кинофестивалях, он получил около 40 наград. Журнал Rolling Stone занес его в топ-50 лучших фильмов десятилетия.

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм переносит в Мариуполь февраля – марта 2022 года, на начало полномасштабного вторжения. В городе, что окружен россиянами, осталась единственная команда журналистов, которая документирует трагедии войны.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

Это первая украинская кинолента, получившая Оскар и многие другие мировые награды. Это стало возможностью привлечь внимание не только к Украине, но и к кровопролитной войне. Фильм получил рейтинг 100% на сайте критиков Rotten Tomatoes.