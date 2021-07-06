4 красивейшие сцены с поцелуями в кинематографе

Первый поцелуй на большом экране показали в полуминутном видео еще в 1896 году. Тогда ролик так и назвали "Поцелуй". Интересно, что самый длинный за всю историю кино поцелуй сняли еще в 1940 году в фильме "Ты сейчас в армии", который длился больше двух минут!

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4. Поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в "Титанике"

Фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона 1997 года рассказывает о сложных любовных отношениях между богачкой Роуз и бедным художником Джеком. Первый поцелуй между персонажами Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо мы видим, когда Роуз и Джек стоят на носу круизного лайнера, который стремительно плывет вперед и не знает о своей судьбе. Хотя эта сцена признана многими зрителями, как один из самых красивых поцелуев в мировом кинематографе, но, по нашему мнению, самый красивый и чувственный поцелуй, который заставил плакать не одного зрителя – это поцелуй на последних минутах фильма. В кадре Роуз поднимается по лестнице к Джеку и во время поцелуя им аплодирует весь экипаж лайнера!



Поцелуй Роуз и Джека / Скриншот из фильма

3. Первый и последний поцелуи Рейчел и Росса в сериале "Друзья"

Во втором сезоне сериала "лобстеры" Рейчел и Росс наконец осуществили мечту поклонников сериала – мы увидели долгожданный первый поцелуй. Недавно актеры признались, что были влюблены друг в друга еще с первого сезона, но из-за многих разных обстоятельств не позволяли себе начать отношения. Поэтому, по словам актеров, всю страсть они смогли перенести в свой первый и желанный поцелуй. Но это еще не все...



Первый поцелуй Рейчел та Росса / Скриншот из сериала

Ведь на протяжении сериала поклонники постоянно должны были переживать за этих двоих: будут они вместе или нет. И понятно, что все сложилось как пазл, когда в десятом сезоне Росс и Рейчел наконец поняли, насколько сильно они любят друг друга, и она все же вышла из самолета ради их будущего. Поэтому один из лучших поцелуев принадлежит Дженифер Энистон и Дэвиду Швиммеру.



Поцелуй Рейчел и Росса из последнего сезона / Скриншот из сериала

2.Тоби Магуайр и Кирстен Данст в фильме "Человек-паук 2"

Сцена поцелуя Человека-паука и очаровательной Мэри-Джейн – это классика современного кино. Но, оказывается, актерам пришлось очень несладко. Потому что пока снимался их легендарный поцелуй, Тоби висел вниз головой, а водяные машины, изображавшие дождь, заливали воду прямо ему в рот! У Кирстен выдалась не менее легкая судьба, так как это очень трудно – целовать человека. И хотя актерам было трудно изобразить страсть – согласитесь, поцелуй получился как нельзя лучше.



Кадр из фильма "Человек-паук 2" / Скриншот из фильма

1. Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс в " Дневнике памяти"

Самым страстным поцелуем для редакции Кино 24 остается поцелуй Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс. Этим актерам тоже пришлось несколько часов стоять под ливнем, чтобы добиться эффекта, который от них требовал режиссер. Однако, этот поцелуй определенно стоил затраченных усилий съемочной группы и актеров. Кстати, известно, что после съемок в фильме актеры встречались еще два года.



Кадр из фильма "Дневник памяти" / Скриншот из фильма