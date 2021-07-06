Перший поцілунок на великому екрані показали у півхвилинному відео ще у 1896 році. Тоді ролик так і назвали "Поцілунок". Цікаво, що найдовший за всю історію кіно поцілунок зафільмували ще у 1940 році у фільмі "Ти зараз в армії", який тривав більше двох хвилин!

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4. Поцілунок Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у "Титаніку"

Фільм-катастрофа Джеймса Кемерона 1997 року розповідає про складні любовні стосунки між багатійкою Роуз та бідним художником Джеком. Перший поцілунок між персонажами Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо ми бачимо, коли Роуз та Джек стоять на носі круїзного лайнера, що стрімко пливе вперед і не знає про свою долю. Хоч ця сцена визнана багатьма глядачами, як один із найкрасивіших поцілунків у світовому кінематографі Але, на нашу думку, найкрасивішим поцілунком та найчуттєвішим та таким, який примусив плакати не одного глядача – це поцілунок на останніх хвилинах фільму. В кадрі Роуз піднімається по сходах до Джека і під час поцілунку їм аплодує увесь екіпаж лайнера!



Поцілунок Роуз та Джека / Скриншот з фільму

3. Перший та останній поцілунки Рейчел та Роса в серіалі "Друзі"

У другому сезоні серіалу "лобстери" Рейчел і Росс нарешті здійснили мрію шанувальників серіалу – ми побачили довгоочікуваний перший поцілунок. Нещодавно актори зізнались, що були закохані один в одного ще з першого сезону, але через багато різних обставин не дозволяли собі розпочати стосунки. Тому, за словами акторів, всю пристрасть вони змогли перенести на свій перший та жаданий поцілунок. Але це ще не все...



Перший поцілунок Рейчел та Роса / Скриншот серіалу

Адже протягом серіалу шанувальники постійно мусили переживати за цих двох: будуть вони разом чи ні. І зрозуміло, що все склалось наче пазл, коли у десятому сезоні Рос та Рейчел нарешті зрозуміли наскільки сильно вони люблять один одного, і вона таки вийшла з літака заради їхнього майбутнього. Тому одним із найкращих поцілунків належить Дженіфер Еністон та Девіду Швімеру.



Поцілунок Рейчел та Роса з останнього сезону / Скриншот серіалу

2. Тобі Магваєр та Кірстен Данст у фільмі "Людина-павук 2"

Сцена поцілунку Людини-павука і чарівної Мері-Джейн – це класика сучасного кіно. Але, виявляється, акторам довелося дуже несолодко. Тому що поки знімався їх легендарний поцілунок Тобі висів вниз головою, а водяні машини, що зображали дощ, заливали воду прямо йому в рот! Для Кірстен видалась не менш легка доля, адже це дуже важко – цілувати людину. І хоч акторам було важко зобразити пристрасть – погодьтесь, поцілунок вийшов якнайкраще.



Кадр з фільму "Людина-павук 2" / Скриншот з фільму

1. Раян Гослінг та Рейчел Мак-Адамс у "Щоденнику пам'яті"

Найпристраснішим поцілунком для редакції Кіно 24 залишається поцілунок Райана Гослінга та Рейчел Мак-Адамс. Цим акторам теж довелося кілька годин стояти під зливою, щоб домогтися ефекту, який від них вимагав режисер. Однак, цей поцілунок безумовно вартував витрачених зусиль знімальної групи та акторів. До речі, відомо, що після зйомок у фільмі актори зустрічалися ще два роки.



Кадр з фільму "Щоденник пам'яті" / Скриншот з фільму