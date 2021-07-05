Обирайте фільм з цієї добірки за своїм смаком, дивіться його в хорошій якості, щоб насолодитися красою, ніжністю та витонченістю жіночих тіл у відвертих бікіні!
До теми 5 натхненних фільмів, після яких ви візьмете відпустку
Найспокусливіші бікіні-сцени в кіно
"Дружина напрокат"
Бруклін Декер у фільмі "Дружина напрокат" / Фото Кіноріум
Молода і зваблива Бруклін Декер посеред морських хвиль в мінімалістичному купальнику точно приверне увагу кожного. За сюжетом фільму, Денні, пластичний хірург, "грає" на жіночих почуттях, вдаючи, що одружений, і, в результаті, не готовий до серйозних стосунків.
"Дружина напрокат" 2011: дивіться трейлер
"Інша жінка"
Кейт Аптон у фільмі "Інша жінка" / Фото Кіноріум
Фільм не особливо запам'ятався, а ось пишногруда Кейт, що біжить в бікіні по березі, справила значне враження. Фільм зображає любовні стосунки, зраду, обманутих жінок, помсту.
"Інша жінка" 2014: дивіться трейлер
"Ласкаво просимо до раю!"
Джессіка Альба у фільмі "Ласкаво просимо до раю!" / Фото Кіноріум
Як це часто буває, фільм вже ніхто згадати не може, втім, ідеальне тіло Джессіки Альби в бікіні увійшло в історію секс-символів екрану.
"Ласкаво просимо до раю!": дивіться трейлер
"Рятувальники Малібу"
Келлі Рорбах у фільмі "Рятувальники Малібу" / Фото Кіноріум
Сексуальний червоний купальник, пишні груди Келлі Рорбах – апетитно, погодьтеся? Фільм про пригоди рятувальників на пляжі – веселі і не дуже.
"Рятувальники Малібу": дивіться трейлер
"Фокус"
Марго Роббі у фільмі "Фокус" / Фото Кіноріум
Спокуслива Марго Роббі в стосунках з досвідченим аферистом на сьомому небі від щастя через кохання, поки не дізнаються, що їхня романтика заважає бізнесу.
"Фокус": дивіться трейлер
"Відв’язні канікули"
Студентки з фільму "Відв’язні канікули" / Фото Кіноріум
А тут дівчат в бікіні до кольору, до вибору. Чотири студентки: веселі, ефектні, молоді точно змусять вас переглянути цей фільм. Але що їх чекає? Дівчата вирішують заробити собі трохи грошей, але спосіб заробітку – не зовсім звичайний. Знайомство з наркоторговцем робить їхнє життя дуже непередбачуваним.
"Відв’язні канікули": дивіться трейлер
"Вовк з Уолл-стріт"
Марго Роббі у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" / Фото Кіноріум
І знову Марго Роббі! Ми вже переконалися, що спокусливі форми цієї актриси гарненькі. У фільмі "Вовк з Уолл-стріт" Марто романтично проводить час з Леонардо ді Капріо, який окрім своєї серйозної роботи, завжди знайде час на секс, флірт, вечірки і пияцтво.
"Вовк з Уолл-стріт": дивіться трейлер