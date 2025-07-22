Сьогодні кожен українець згадує його найвидатніші ролі. У матеріалі Кіно 24 ви можете обрати стрічку для перегляду та вшанувати пам'ять відомого українського артиста.
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Які фільми з Богданом Ступкою варто подивитись кожному?
Відомого українського актора Богдана Ступку до сцени привчили його батьки. Зокрема, тато співав у хорі Львівського оперного театру, а мамин старший брат був там же солістом, тітка – головним концертмейстером.
До речі, сьогодні не стало 54-річного актора із серіалу "Шоу Косбі".
Однак його бажання виступати з'явилося не в театрі, а під час новорічного концерту в школі, коли тоді ще школяру Богдану було 10 років.
Напевно, сподобалось лицедіяти,
– пригадував згодом Ступка.
На жаль, сьогодні легендарного актора уже немає з нами. Однак він назавжди залишився живим у своїх персонажах. Ось, у яких українських фільмах можна побачити Богдана Ступку:
- "Вогнем і мечем"
- "Господи, прости нас, грішних"
- "Заради сімейного вогнища"
- "Із житія Остапа Вишні"
- "Куплю друга"
- "Серце на долоні"
- "Молитва за гетьмана Мазепу"
- "Дивне Різдво"
Обирайте стрічку до смаку та вшануйте пам'ять легенди українського кіно.