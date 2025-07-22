Сьогодні кожен українець згадує його найвидатніші ролі. У матеріалі Кіно 24 ви можете обрати стрічку для перегляду та вшанувати пам'ять відомого українського артиста.

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Які фільми з Богданом Ступкою варто подивитись кожному?

Відомого українського актора Богдана Ступку до сцени привчили його батьки. Зокрема, тато співав у хорі Львівського оперного театру, а мамин старший брат був там же солістом, тітка – головним концертмейстером.

До речі, сьогодні не стало 54-річного актора із серіалу "Шоу Косбі".

Однак його бажання виступати з'явилося не в театрі, а під час новорічного концерту в школі, коли тоді ще школяру Богдану було 10 років.

Напевно, сподобалось лицедіяти,
– пригадував згодом Ступка.

На жаль, сьогодні легендарного актора уже немає з нами. Однак він назавжди залишився живим у своїх персонажах. Ось, у яких українських фільмах можна побачити Богдана Ступку:

  • "Вогнем і мечем"
  • "Господи, прости нас, грішних"
  • "Заради сімейного вогнища"
  • "Із житія Остапа Вишні"
  • "Куплю друга"
  • "Серце на долоні"
  • "Молитва за гетьмана Мазепу"
  • "Дивне Різдво"

Обирайте стрічку до смаку та вшануйте пам'ять легенди українського кіно.