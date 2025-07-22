Сегодня каждый украинец вспоминает его выдающиеся роли. В материале Кино 24 вы можете выбрать ленту для просмотра и почтить память известного украинского артиста.

Советуем Самая популярная новая комедия на Netflix, которая стала фаворитом среди украинских зрителей

Какие фильмы с Богданом Ступкой стоит посмотреть каждому?

Известного украинского актера Богдана Ступку к сцене приучили его родители. В частности, папа пел в хоре Львовского оперного театра, а мамин старший брат был там же солистом, тетя – главным концертмейстером.

Кстати, сегодня не стало 54-летнего актера из сериала "Шоу Косби".

Однако его желание выступать появилось не в театре, а во время новогоднего концерта в школе, когда тогда еще школьнику Богдану было 10 лет.

Наверное, понравилось лицедействовать,

– вспоминал впоследствии Ступка.

К сожалению, сегодня легендарного актера уже нет с нами. Однако он навсегда остался живым в своих персонажах. Вот, в каких украинских фильмах можно увидеть Богдана Ступку:

"Огнем и мечом"

"Господи, прости нас, грешных"

"Ради семейного очага"

"Из жития Остапа Вишни"

"Куплю друга"

"Сердце на ладони"

"Молитва за гетмана Мазепу"

"Странное Рождество"

Выбирайте ленту по вкусу и почтите память легенды украинского кино.