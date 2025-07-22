Сегодня каждый украинец вспоминает его выдающиеся роли. В материале Кино 24 вы можете выбрать ленту для просмотра и почтить память известного украинского артиста.
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Какие фильмы с Богданом Ступкой стоит посмотреть каждому?
Известного украинского актера Богдана Ступку к сцене приучили его родители. В частности, папа пел в хоре Львовского оперного театра, а мамин старший брат был там же солистом, тетя – главным концертмейстером.
Кстати, сегодня не стало 54-летнего актера из сериала "Шоу Косби".
Однако его желание выступать появилось не в театре, а во время новогоднего концерта в школе, когда тогда еще школьнику Богдану было 10 лет.
Наверное, понравилось лицедействовать,
– вспоминал впоследствии Ступка.
К сожалению, сегодня легендарного актера уже нет с нами. Однако он навсегда остался живым в своих персонажах. Вот, в каких украинских фильмах можно увидеть Богдана Ступку:
- "Огнем и мечом"
- "Господи, прости нас, грешных"
- "Ради семейного очага"
- "Из жития Остапа Вишни"
- "Куплю друга"
- "Сердце на ладони"
- "Молитва за гетмана Мазепу"
- "Странное Рождество"
Выбирайте ленту по вкусу и почтите память легенды украинского кино.