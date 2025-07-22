Это произошло в результате утопления. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание People.

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Малькольм-Джамал Уорнер умер в результате несчастного случая: что произошло?

Несчастный случай произошел на отдыхе. Малкольм-Джамал Уорнер был в семейном отпуске и утонул во время купания.

Департамент судебных расследований подтвердил, что гражданин США с фамилией Уорнер утонул после того, как его вынесло в море срывным течением. Спасатели Красного Креста объявили его мертвым сразу на месте происшествия.

Известно, что у актера есть жена и дочь, но они никогда публично не разглашали их имена.

Малкольм-Джамал Уорнер был известным американским актером. Он получил широкую известность благодаря роли Тео Гакстейбла в комедийном сериале "Шоу Косби", за которую был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" на 38-й церемонии награждения. Также зрители запомнили его как Малкольма Макги в сериале "Малкольм и Эдди" и как доктора Алекса Рида в ситкоме "Род между строк".