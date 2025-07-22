Це сталося внаслідок утоплення. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання People.

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Малькольм-Джамал Уорнер помер внаслідок нещасного випадку: що сталося?

Нещасний випадок стався на відпочинку. Малкольм-Джамал Уорнер був у сімейній відпустці та потонув під час купання.

Департамент судових розслідувань підтвердив, що громадянин США з прізвищем Уорнер потонув після того, як його винесло в море зривною течією. Рятувальники Червоного Хреста оголосили його мертвим одразу на місці події.

Відомо, що в актора є дружина та донька, але вони ніколи публічно не розголошували їхні імена.

Малкольм-Джамал Уорнер був відомим американським актором. Він здобув широку популярність завдяки ролі Тео Гакстейбла в комедійному серіалі "Шоу Косбі", за яку був номінований на премію "Еммі" у категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі" на 38-й церемонії нагородження. Також глядачі запам’ятали його як Малкольма Макгі в серіалі "Малкольм і Едді" та як доктора Алекса Ріда у ситкомі "Рід між рядків".