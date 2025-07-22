Стрічка "Медея: Екзотичне весілля" є однією із найновіших на стримінговій платформі. Однак уже встигла полюбитись глядачеві. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет, акторів та чому цю комедію має побачити кожен.

Рекомендуємо Сімейний відпочинок обернувся трагедією: помер 54-річний актор із серіалу "Шоу Косбі"

"Медея: Екзотичне весілля": що відомо про стрічку?

Прем'єра стрічки "Медея. Екзотичне весілля" відбулася 11 липня 2025 року на стримінговій платформі Netflix. І хоча пройшло ще зовсім небагато часу, ця комедія стала уже однією із найпопулярніших фільмів серед українських глядачів за останній тиждень.

Якщо ви шукаєте стрічку для перегляду після важкого робочого дня, то ця комедія стане ідеальним варіантом. Тут ви побачите возз'єднання сім'ї, весільний хаос, нежданих гостей, кохання, сміх та гумор.

"Медея: Екзотичне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму