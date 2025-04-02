Фанаты "Бриджертонов" замерли в ожидании: в сети появились потрясающие фото 4 сезона

Уже давненько поклонники "Бриджертонов" не получали новостей от создателей сериала. И вот, наконец, в сети появились очередные фото со съемок истории любви Бенедикта и Софи.

Известно, что премьера нового сезона культовых "Бриджертонов" состоится в 2026 году. Сейчас продолжаются активные процессы на съемочной площадке. В материале Кино 24 покажем новые фото с любимыми героями.

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В сети появились первые фото со съемок нового сезона "Бриджертонов"

Уже трое членов семьи Бриджертонов нашли свою любовь. Дафни счастлива с герцогом Гастингсом, Энтони женился на прекрасной Кейт Шарме, а Колин наконец связал свою жизнь с Пенелопой Фезерингтон.

Теперь время еще одному Бриджертону окунуться в мир романтических чувств. Так, четвертый сезон сериала будет разворачиваться вокруг Бенедикта, роль которого исполняет актер Люк Томпсон.

На инстаграм-странице "Бриджертонов" время от времени можно увидеть интересные публикации, которые намекают фанатам на детали новых сезонов. Так сейчас в сети появились первые фото со съемочной площадки новых эпизодов.

На снимках можно увидеть хорошо знакомых героинь – Элоизу Бриджертон, ее младшую сестру Гиацинту и Пенелопу Фезерингтон. Однако главной темой нового сезона станет история Бенедикта Бриджертона.

Точной даты премьеры новых серий "Бриджертонов" пока нет. По словам сценаристки Шонды Раймс, создание одного сезона сериала длится примерно два года. Поэтому, вероятно, фанаты увидят историю любви Бенедикта и Софи в 2026 году.